Sinnvolle Nachrüstungen mit gutem Kosten-Nutzen-Verhältnis – Diese technischen Nachrüstungen helfen für einen höheren Wiederverkaufswert Ihres Gebrauchtwagens

Wer sein Fahrzeug in der Schweiz verkaufen möchte, sollte sich nicht nur auf eine gründliche Reinigung und gute Fotos verlassen. Gerade bei einem geplanten Autoverkauf kann es sich lohnen, gezielt in technische Nachrüstungen zu investieren. Mit überschaubarem Aufwand lassen sich viele gebrauchte Autos in der Schweiz aufwerten – was sich positiv auf den Wiederverkaufswert auswirkt.

Trimmis, Schweiz - August 2025: Das Team von Autoankauf-Ab-Platz, Ihrem Partner für den Auto Ankauf in der ganzen Schweiz, zeigt Ihnen, welche Nachrüstungen sich lohnen – und welche besser vermieden werden sollten.

1. Multimedia-System mit CarPlay/Android Auto

Moderne Infotainmentsysteme gehören heute zur Grundausstattung. Wenn Ihr Auto noch über ein altes Radio oder ein simples Display verfügt, kann der Einbau eines neuen Touchscreens mit Apple CarPlay oder Android Auto den Komfort erheblich steigern.

Vorteil beim Autoankauf: Ein aktuelles Multimediasystem vermittelt den Eindruck von Modernität und Pflege – das überzeugt potenzielle Käufer.

Kosten: ab CHF 250.–

Wertsteigerung: mittel bis hoch

2. Rückfahrkamera und Einparkhilfe

Gerade bei Stadtfahrzeugen oder SUVs sind Parksensoren und Rückfahrkameras gefragt. Sie steigern die Sicherheit und erleichtern das Einparken – ein klarer Pluspunkt bei jedem Autoverkauf. Die Nachrüstung ist bei vielen Modellen relativ einfach möglich.

Kosten: CHF 150.– bis 500.–

Wertsteigerung: mittel

3. Sitzheizung (Nachrüstung mit Heizmatten)

Eine Sitzheizung gehört für viele Schweizer Autonutzer mittlerweile zum Komfortstandard – besonders in den kalten Monaten. Nachrüstsets sind heute erschwinglich und oft mit wenigen Handgriffen installierbar.

Kosten: ab CHF 100.–

Wertsteigerung: leicht, aber positiv fürs Kaufgefühl

4. Ambientebeleuchtung

Eine dezente LED-Ambientebeleuchtung im Innenraum vermittelt eine hochwertigere Fahrzeuganmutung und spricht gerade jüngere Käufer an. Der Einbau ist kostengünstig und in vielen Fällen ohne Fachkenntnisse möglich.

Kosten: CHF 30.– bis 100.–

Wertsteigerung: eher emotional, aber optisch überzeugend beim Autoverkauf

5. Codierungen für versteckte Komfortfunktionen

Viele Fahrzeuge verfügen über deaktivierte Funktionen, die mit einem Diagnosetool freigeschaltet werden können – z. B. automatische Fensterheber bei Regen, Tagfahrlicht oder Komfortblinker.

Diese kleinen Extras verbessern den Gesamteindruck und erhöhen die Chancen beim Verkauf Ihres Autos.

Kosten: CHF 0.– bis 100.–

Wertsteigerung: subtil, aber nützlich

Diese Nachrüstungen lohnen sich eher nicht

Nicht alles, was technisch möglich ist, zahlt sich beim Auto Ankauf aus. Verzichten sollten Sie auf:

Head-Up-Displays

Elektrische Sitzverstellungen

Komplexe Assistenzsysteme (Spurhalteassistent etc.)

Klimaanlagen-Nachrüstung

Solche Umbauten sind teuer und schrecken viele Käufer eher ab – vor allem bei gebrauchten Autos Schweiz, wo Zuverlässigkeit und Originalität geschätzt werden.

Kleine Nachrüstungen – grosser Effekt beim Autoankauf

Mit überschaubarem Aufwand können Sie Ihr Fahrzeug deutlich attraktiver machen. Wer rechtzeitig vor dem Autoverkauf investiert, kann oft einen besseren Preis erzielen und spricht mehr Interessenten an.

Wenn Sie Ihren Wagen unkompliziert und zum fairen Preis verkaufen möchten, ist Autoankauf-Ab-Platz Ihr verlässlicher Partner für den Autoankauf in der ganzen Schweiz – inklusive kostenlosem Fahrzeugcheck und direkter Abwicklung.

Jetzt Angebot einholen – einfach, transparent, schweizweit!