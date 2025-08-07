Oehler Web

Die richtige Bereifung für Ihr Auto kaufen – Sicherheit, Fahrkomfort und Effizienz mit den passenden Autoreifen

Die Wahl der richtigen Autoreifen ist ein entscheidender Faktor für Ihre Sicherheit, den Fahrkomfort und die Effizienz Ihres Fahrzeugs. Ob Sie ein neues Fahrzeug fahren oder ein Occasion Auto besitzen – gute Reifen sind kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Bei Autokauf-Blitz, Ihrem Partner rund um das Thema Auto verkaufen Schweiz, wissen wir: Wer die richtigen Reifen wählt, fährt sicherer und wirtschaftlicher.

Warum die richtigen Reifen so wichtig sind

Emmen, Schweiz - August 2025: Reifen sind die einzige Verbindung zwischen Ihrem Fahrzeug und der Strasse. Sie beeinflussen:

Bremsweg

Fahrstabilität bei Nässe und Schnee

Treibstoffverbrauch

Lärm- und Fahrkomfort

Gerade wenn Sie ein Occasions Auto fahren, lohnt sich ein genauer Blick auf die Bereifung – denn oft sind ältere Fahrzeuge mit abgenutzten oder nicht mehr zeitgemässen Reifen unterwegs.

Die passende Reifengrösse finden

Jedes Fahrzeug benötigt eine bestimmte Reifengrösse. Diese finden Sie in der Zulassungsbescheinigung oder direkt auf der Reifenflanke – z. B. 205/55 R16 91V. Achten Sie darauf, nur zugelassene Grössen zu verwenden, um die Sicherheit zu gewährleisten und Probleme bei der MFK zu vermeiden. Wenn Sie ein Occasion Auto neu bereifen, lohnt sich die Investition in die korrekte Grösse und Qualität besonders.

Sommer-, Winter- oder Ganzjahresreifen?

In der Schweiz gelten klare Regeln zur Winterreifenpflicht bei entsprechenden Wetterbedingungen. Deshalb sollten Sie stets saisonal passende Reifen montieren:

Sommerreifen: Bieten bei Temperaturen über 7 °C optimale Haftung und kürzeren Bremsweg.

Winterreifen: Notwendig bei Schnee und Eis. Achten Sie auf das Schneeflocken-Symbol.

Ganzjahresreifen: Praktisch für Regionen mit mildem Winter. Ideal für Wenigfahrer oder Zweitwagen.

Wer ein Auto kauft oder verkauft, sollte den Zustand und Typ der Reifen transparent kommunizieren – das schafft Vertrauen beim Auto Ankauf oder Verkauf.

Reifenzustand: Alter und Profil beachten

Auch optisch gute Reifen können gefährlich sein, wenn sie zu alt sind. Prüfen Sie das Herstellungsdatum (DOT) – Reifen sollten nicht älter als sechs Jahre sein. Das Mindestprofil beträgt gesetzlich 1,6 mm, empfohlen wird jedoch:

Sommerreifen: ab 3 mm erneuern

Winterreifen: ab 4 mm erneuern

Beim Auto verkaufen, wirken neue oder gut erhaltene Reifen wertsteigernd – ein nicht zu unterschätzender Faktor beim Gebrauchtwagenverkauf.

Qualität, Effizienz und Sicherheit

Neben dem Preis sollten Sie auch auf das EU-Reifenlabel achten. Dieses zeigt Informationen zu:

Rollwiderstand (Einfluss auf Treibstoffverbrauch)

Nasshaftung (Bremsverhalten auf nasser Strasse)

Geräuschentwicklung

Hochwertige Markenreifen bieten in der Regel besseren Grip, kürzeren Bremsweg und längere Haltbarkeit. Gerade wenn Sie mit einem Gebrauchtwagen viel unterwegs sind, zahlt sich Qualität langfristig aus.

So finden Sie die passenden Reifen für Ihr Auto

Passende Reifengrösse beachten

Saisonale Anforderungen berücksichtigen

Reifenzustand und Alter prüfen

Auf Qualität, Label und Tests achten

Beim Kauf oder Verkauf eines Autos auf die Bereifung achten

Autokauf-Blitz – mehr als nur einen Blick auf die Reifen

Als Spezialist für Auto verkaufen Schweiz beraten wir Sie nicht nur rund um den Verkauf Ihres Fahrzeugs, sondern auch bei der Aufwertung Ihres Autos durch neue Reifen. Eine gute Bereifung kann beim Verkauf eines Occasions Autos den Unterschied machen – sowohl im Preis als auch in der Verkaufsdauer.