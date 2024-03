Oehler Web

Neues Jahr, neuer FitDich Standort! FitDich erweitert Ihre 24-Stunden-Betriebe um das 5. Fitnessstudio!

Bild-Infos

Download

Zug, Luzern, Dietikon, Schwyz, Muri - FitDich ist jetzt überall!

Das neue Jahr beginnt mit aufregenden Veränderungen für Fitnessbegeisterte in der Schweiz! FitDich, die revolutionäre Fitnessstudio-Kette, freut sich, die Eröffnung von fünf neuen Standorten in Zug, Luzern, Dietikon, Schwyz und bald auch in Muri bekannt zu geben. Diese Erweiterung bringt FitDichs herausragende Einrichtungen und Dienstleistungen näher an die Menschen in diesen Regionen und stellt sicher, dass jeder die Möglichkeit hat, 24 Stunden am Tag sein persönliches Fitnessziel zu verfolgen.

Muri, Schweiz - März 2024: Das neue FitDich-Studio bietet eine breite Palette hochmoderner Geräte, erstklassige Trainingsbereiche und erfahrene Trainer, um sicherzustellen, dass jeder Besuch zu einem Erfolg wird. Unabhängig von Ihrem Fitnesslevel oder Ihren Zielen ist FitDich der perfekte Ort, um Ihre körperliche Verfassung zu verbessern und ein gesünderes Leben zu führen.

Mit der Einführung des 24-Stunden-Betriebs ist FitDich Vorreiter in der Fitnessbranche und bietet Flexibilität für alle, die einen geschäftigen Lebensstil führen oder zu ungewöhnlichen Zeiten trainieren möchten. Die Mitglieder haben die Freiheit, ihr Training so zu gestalten, wie es am besten zu ihrem Zeitplan passt, und können sich jederzeit auf professionelle Unterstützung und ein freundliches Umfeld verlassen.

Wir bei FitDich sind begeistert, unsere Präsenz auf dieses fünfte Fitnessstudio schon bald auszudehnen und unseren Mitgliedern so ein noch breiteres Netzwerk von Fitnessmöglichkeiten anzubieten. Unser Engagement für Exzellenz im Kundenservice und für die Förderung eines gesunden Lebensstils bleibt unverändert. Wir freuen uns darauf, unsere neuen Mitglieder zu begrüssen und ihnen zu helfen, ihre individuellen Fitnessziele zu erreichen.

Um mehr über das Gym Zug, Fitness Luzern, Fitness Dietikon, Fitness Schwyz und Muri Fitness zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.fitdich.ch oder kommen Sie persönlich vorbei, um einen Rundgang durch unsere Einrichtungen zu machen. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Weg zu einem gesünderen und fitteren Leben zu unterstützen!

Über FitDich:

FitDich ist eine revolutionäre Fitnessstudio-Kette in der Schweiz, die sich der Förderung eines gesunden Lebensstils durch hochwertige Einrichtungen, erstklassige Ausstattung und auf Wunsch professionelle Betreuung verschrieben hat. Mit mehreren Standorten und einem 24-Stunden-Betrieb bietet FitDich die Flexibilität und Bequemlichkeit, die Menschen benötigen, um ihre Fitnessziele zu erreichen.

Adresse: FD Fitness GmbH Baarerstrasse 112 6300 Zug