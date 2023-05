Oehler Web

Ihr Autoexporteur in der Westschweiz

Sie haben Zuhause in der Garage ein Auto, dass mehr Geld kostet, als Ihnen lieb ist? Spätestens wenn die nächste Motorfahrzeugkontrolle sich ankündigt, gilt es sich zu überlegen, ob weiter Investitionen wirklich sinnvoll sind. Ein Autoverkauf in den Export wird sehr wahrscheinlich die bestmögliche Variante sein, um den entstandenen Schaden zu dezimieren.

Geuensee, Schweiz - Mai 2023: Mit «Achat de Voiture» haben Sie einen erfahrenen Partner mit einem langjährigen Netzwerk an Exportpartnern im Ausland. So kann Ihnen trotz vielen Kilometern, Alter und Mängel am Auto, noch ein sehr guter Preis angeboten werden.

Denn es ist nun einmal so, unsere Schweizer Strassengesetze sind mit jenen in Westeuropa oder Afrika nicht zu vergleichen. Ausserdem sind die Unterhaltskosten und Reparaturen um einiges günstiger als bei uns zu Lande. So kann ein Export Auto aus der Schweiz noch jahrelang in Betrieb sein.

Wir sind die Fachleute für Export Autos aus der Schweiz. Besonders in der Westschweiz sind wir gerne tätig. Ob für ein Export Auto in Freiburg, Genf, Waadt, Wallis, Neuchâtel, Jura, Bern oder Basel, wir sind Ihr Autoankäufer.

Der Ablauf um ein Auto zu exportieren ist ganz einfach: Sie füllen unser Anfragenformular aus. Wir senden Ihnen ein unverbindliches Angebot für einen Auto Export und vereinbaren einen Termin zur Begutachtung bei Ihnen vor Ort. Sie erhalten Ihr Geld noch am gleichen Tag in bar oder per Überweisung.

Geben Sie nicht weiter Geld aus, sondern verdienen Sie welches, in dem Sie Ihr Auto exportieren lassen in der Schweiz.

Adresse: Autohuus 24/Auto Wiss Kantonsstrasse 7 6232 Geuensee