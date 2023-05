Bestelle die perfekten Vorhänge nach Mass in der Schweiz

Oehler Web

Schöne Vorhänge sind für viele Menschen ein Muss in einer Wohnung. Sei es als Blickschutz gegen neugierige Nachbarn, zur Abdunklung im Schlafzimmer oder als Aufwertung und Farbakzent eines Raumes. Doch Fertigvorhänge sind selten perfekt geeignet, wirken billig und schaden der Ästhetik eines Raumes eher, als das sie sie aufwertet. Mit Vorhangnachmass.ch finden Sie die optimale Lösung.

Cham, Schweiz - Mai 2023: Dank des Vorhang Konfigurators können Sie alles bis ins kleinste Detail bestimmen. So dass Ihr Vorhang nach Mass qualitativ und auch optisch etwas hermacht. Vorab haben Sie die Qual der Wahl bei den hochwertigen Stoffen für ihren Vorhang.

Es gibt verschiedenste blickdichte Stoffe für Nachtvorhänge mit oder ohne Glanz, Muster und in vielfältigen Farben. Auch für Tagesvorhänge finden sich Stoffe von unterschiedlichen Materialien, wie Leinen, Polyester oder Baumwolle mit reichhaltigen Stickereien in vielen Farben oder schlicht und klassisch in Weiss. Um sich von der richtigen Qualität und dem Farbton zu überzeugen können Sie sich kostenlos Stoffmuster bestellen.

Als nächstes müssen Sie Ihre Fenster für die richtige Länge Ihrer Gardinen nach Mass ausmessen. Dafür steht Ihnen eine Vorhang Messanleitung für ein sicheres Gelingen zur Verfügung. Wählen Sie nach der Eingabe der Masse die Konfektionsart Ihres Vorhangs. Sie haben die Wahl zwischen: Klassisch, Rundfalte, Doppelfalte oder Wave. So hängen Ihre Vorhänge nach Mass nicht einfach nur schlaf vor dem Fenster, sondern erhält eine formfeste Gestalt und wirken dadurch eleganter.

Wählen Sie zu guter Letzt noch die geeigneten Vorhanggleiter für Ihre Vorhangschiene Zuhause und e voilà! So einfach erhalten Sie individuelle, hochwertig qualitative und massgeschneiderte Vorhänge für Ihr Zuhause. Lassen sie sich von dem Angebot überzeugen auf Vorhangnachmass.ch. Der Shop für perfekte und massgefertige Vorhänge.

Adresse: Home Collections GmbH Zugerstrasse 58 6330 Cham