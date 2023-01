Oehler Web

Die Fahrschule Fahrgut in Zug für Ihre solide Verkehrs- & Fahrausbildung

"Lernen im Vertrauen": Die Fahrschule Fahrgut Zug bietet Ihnen die Gewissheit, dass Sie eine solide Ausbildung für Ihre Fahrprüfung erhalten.

Eine Fahrschule in Zug für die bestmögliche Betreuung

Zug, Schweiz - Januar 2023: Die Fahrschule Fahrgut in Zug muss sämtliche Kriterien des Strassenverkehrsamt Zug erfüllen und wird stets von den Behörden kontrolliert.

Eine Fahrschule muss heutzutage über eine Website verfügen, auf der Sie klare und vollständige Informationen erhalten, noch bevor Sie die Schule besuchen: Alles über die Theorieprüfung in Zug, VKU in Zug (Verkehrskundeunterricht), Herausforderungen der Ausbildung, jegliche Anforderungen des Verkehrsamt in Zug und detaillierte Inhalte der theoretischen und praktischen Programme. Auf Anfrage erhalten Sie Zugang zu allen Informationen über den Betrieb: Hausordnung, Unterrichtsmaterialien, Ausbildungswege, Gebührenordnung, Erfolgsquoten etc.

Ihr Fahrlehrer der Fahrschule Fahrgut in Zug

Ihr geeignete Fahrlehrer in Zug wartet auf Ihre Anfrage. Sie werden während Ihres gesamten Bildungswegs individuell von Roger betreut, der Ihre pädagogische Versorgung organisiert.

Um eine ständige Verbesserung der Dienstleistungen der Fahrschule Fahrgut in Zug zu gewährleisten, sammelt die vom Verkehrsamt in Zug anerkannte Schule, die Meinungen und Bewertungen der Schüler zu der Verfügbarkeit und Kommunikation des Fahrlehrers und dem Inhalt der Ausbildungen.

Der Ausbildungsweg der zuger Fahrschule

Die Fahrschule Fahrgut Zug, die vom STVA Zug gelabelten Fahrschule bietet folgenden Ausbildungen an:

Fahrstunden: Fahrlektion à 50 Min. (Auch als Abo erhältlich)

Lehrfahrausweis: Für Gesuchssteller- innen, welche zum ersten Mal ein Gesuch für einen Lernfahrausweis beantragen, ist eine Identifikationsbestätigung mittels CH-Pass, Identitätskarte oder Ausländerausweis notwendig.

Theoriekurse:

Nothelferkurs: Der Nothelferkurs und das Sicherheitstraining sind obligatorisch. Diese können bei der Fahrschule Fahrgut jeweils am Wochenende absolviert werden.

Verkehrskundeunterricht (VKU Zug) Der Verkehrskundeunterricht in Zug ist obligatorisch. Er ist aufgeteilt in 4 Module, die sich aufbauend ergänzen. Der VKU dauert 4- mal 2 Stunden und wird von einem Fahrlehrer an vier verschiedenen Tagen unterrichtet.

Fortbildungskurse:

Autofahren heute & Theorielektion: Weiteren sind in der Probezeit (3 Jahre nach bestandener Praktischen Fahrprüfung) die zwei WAB Kurse zu absolvieren. Die Fahrschule Fahrgut GmbH begleitet Sie auch in dieser Zeit. Danach erhalten Sie den unbefristeten Führerausweis.

Adresse: Fahrschule Fahrgut Roger Müllhaupt Gubelstrasse 14 6300 Zug