Oehler Web

Fitness Goldau - FitDich doch einfach!

Bild-Infos

Download

Trainiere unbegrenzt in einem der, rund um die Uhr durchgehend geöffneten, FitDich Fitnessstudios!

Du suchst ein rund um die Uhr geöffnetes Fitnessstudio, indem du zu jeder Tageszeit nonstop trainieren kannst? Das FitDich Fitnessstudio ist ein einzigartiges Konzept für Jedermann, mit einem 24 Stunden zugänglichen Trainingsbereich der neuesten Generation. Finde dein FitDich Fitnessstudio in deiner Nähe.

Fitnessstudio rund um die Uhr geöffnet in deiner Nähe

Goldau, Schweiz - Januar 2023: Nach dem die Fitness in Horw und die Fitness in Zug revolutioniert wurden, gibt es seit Anfang diesem Jahr neu ein Fitnesscenter Schwyz. Das neue Fitnessstudio in Goldau, das 24 Stunden Fitness von FitDich an der Gotthardstrasse 59.

Unbegrenzter Zugang zu Fitness 365 Tage im Jahr

Melde dich jetzt bei FitDich an und erhalte Zugang zu Fitness 365 Tage im Jahr. Rund um die Uhr geöffnete Fitnessstudios, dank der bequemen Zugangs-App. Für 365 Franken pro Jahr warten die modernsten Kraft- und Cardiogeräte auf dich. Wähle dein Fitnessstudio und melde dich direkt online an!

Verschiebe die Grenzen des Trainings!

Egal ob du Anfänger oder Fortgeschrittener bist, die FitDich Fitnessstudios bieten dir das volle Potential für deine Trainingsbedürfnisse zugänglich ohne jegliche Zeitbeschränkung. Perfekt für deine nächtlichen Sporteinheiten! Und für jeden der es gern persönlich hat, gibt es auch ein ganz einfach einen Personal Trainer. Nie war es einfacher: Personal Trainer kontaktieren, Termin vereinbaren und trainieren.

Ein Fitnessabo für 1.- Franken pro Tag

Für nur 1.- Franken pro Tag beim Jahresabo oder für 150.- bei einem 3-Monats-Schnupperabo, sagst du deinem inneren Schweinehund adieu! Melde dich jetzt für Fitness Horw, Fitness Zug oder Fitness Goldau an und FitDich in Form!

Adresse: FD Fitness GmbH Baarerstrasse 112 6300 Zug