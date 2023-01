Oehler Web

Wie verkaufe ich an einen Autohändler für den Export?

Autohändler für den Export sind an allen Automarken und -typen interessiert. Auch wenn es sich um einen Gebrauchtwagen mit hohen Reparaturkosten handelt, z. B. wegen eines Motorschadens.

Verkauf von Autos für Export?

Geuensee, Schweiz - Januar 2023: Nehmen Sie sich die Zeit, über den Preis nachzudenken, den Sie für Ihr altes Auto verlangen möchten. Denken Sie daran, dass der Autoankäufer Kosten für das Auto haben wird und anschliessend noch einen kleinen Gewinn erzielen muss. Wie Sie sehen, ist es nicht immer einfach, den richtigen Preis zu finden. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, eine Plattform wie achat-de-voiture.ch zu nutzen, die auf gebrauchte Autos in der Schweiz spezialisiert ist.

Die Formalitäten eines Autoexports

Für einen ordnungsgemässen Autoverkauf müssen die richtigen Dokumente vorliegen. Dasselbe gilt für einen « vente voiture pour export», einen Autoexport Verkauf. Die Exportformalitäten sind von Land zu Land unterschiedlich. Als Privatperson müssen Sie sich jedoch keine Sorgen machen, wenn Sie Ihren Gebrauchtwagen an einen Händler weiterverkaufen. Die wichtigsten Dokumente sind die Übereinstimmungsbescheinigung und die Zulassungsbescheinigung. Häufig werden Sie auch nach der letzten Bescheinigung der technischen Kontrolle und dem Wartungsheft gefragt.

In diesem Fall ist es natürlich nicht notwendig, das Fahrzeug durch die Motorfahrzeug Kontrolle zu bringen. Für den Export ist dies nicht vorgeschrieben. Wenn Sie einen Gebrauchtwagen über Achat de Voitures verkaufen, ist die technische Kontrolle übrigens nie eine wesentliche Angabe.

Wann lohnt sich der Export von Fahrzeugen?

Der Begriff " voitures d occasion en suisse" wird ein wenig falsch verwendet. Man sucht nach Gebrauchtwagen, die für den Export bereit sind, und auch alte Autos können exportiert werden. Aber worum geht es dabei eigentlich und ist diese Formel für eine Privatperson interessant?

Wenn Sie ein beschädigtes Auto, ein Wrack, « bus occasion suisse romande» - gebrauchte Busse aus der Westschweiz oder einfach ein altes Auto haben, an dem grössere Reparaturen vorgenommen werden müssen, ist der Autoexport die rentabelste Option. Denn auch Autos, die in der Schweiz gut für die Schrottpresse sind, können im Ausland noch rentabel sein. Die Reparaturkosten im Ausland sind viel niedriger als bei uns. Das bedeutet, dass Ihr Unfallwagen dort ein zweites oder sogar drittes Leben bekommen kann.

Als Privatperson können Sie Ihr Fahrzeug an einen Autohändler für den Export verkaufen, der das Fahrzeug wiederum an einen Käufer im Ausland, z. B. in Polen oder Afrika, weiterverkauft. Der Händler kümmert sich um alle Dokumente und Formalitäten, die für den Transport des Fahrzeugs ins Ausland erforderlich sind.

