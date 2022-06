Panta Rhei PR AG

Filmreifes Pâtissier-Wochenende im 5*-Hotel Paradies in Ftan

Der Traum aller Dessert-Fans: Zuckerbäcker-Geheimnisse von Christian Hümbs

Das Hotel Paradies in Ftan macht den Traum aller Dessert-Fans wahr: Christian Hümbs, der Pâtissier schlechthin und Freund des Hauses, gewährt vor Ort während drei Tagen vom 29. bis 31. Juli 2022 Einblick in die Welt seiner faszinierenden Backkünste. Der TV-Star kümmert sich ganz privat um angehende Zuckerbäcker:innen im 5-Stern-Hideway «Paradies».

Sonst steht er auf dem Set von Sat1 vor der Kamera. Nun backt er ganz privat – im ehemaligen Stall auf der Alp Laret ob Scuol im Unterengadin, im wohl höchsten Kochstudio Europas mit nur einem Holzkochherd: Christian Hümbs. Für sein süsses Wochenende zündet der mehrfache «Pâtissier des Jahres» ein mehrstufiges Dessertfestival im 5-Stern-Hideaway «Paradies» in Ftan. Lediglich 14 Personen können an diesem Back-Weekend der Superlative mit dabei sei. Am Freitag startet die Crew am langen Kirschholztisch – mit Christian Hümbs als Chef de Table.

Auf geht’s: zur Chasa da Fö

Am Samstag auf 2`200 Meter führt der Wanderweg dann zum eigentlichen Back-Event in der Chasa da Fö, dieser paradiesischen Kochhütte, wo Christian Hümbs am historischen Holzherd aus dem Jahre 1910 gleichsam eine Zeitreise in das traditionelle Zuckerbäckertum des Engadins unternimmt: Gebacken werden Klassiker der Engadiner Pâtisserie wie eine Torta da Nuschs (die klassische Nusstorte) oder Grassins (feine Sablés), aber auch Highlights aus seinem neuesten Backbuch. Das perfekte Karamell oder der Mürbeteig gelingen danach perfekt, auch währenddessen darf natürlich nach Herzenslust genascht werden.

Das Zuckerbäckertum ist eine alte Tradition im Engadin. Im 17. und 18. Jahrhundert brachen die heimischen Konditor:innen – oder eben Zuckerbäcker:innen, wie sie im Engadin heissen – aus finanzieller Not heraus vom Engadin in die grosse Welt auf, um anderswo ihr Glück zu finden. Von Venedig über Triest bis St. Petersburg schufen sie sich eine neue Existenz. Mit ihrem einmalig qualitativ hochwertigen Handwerk machten sie sich in ganz Europa einen Namen und sorgten für Furore.

Das Pâtissier-Wochenende mit Christian Hümbs steht in dieser Tradition, schliesslich ist auch er ein einzigartiges Ausnahmetalent seines Fachs. Mehrfach als «Pâtissier des Jahres» ausgezeichnet, betätigt er sich auch als Juror der SAT.1-Sendung «Das grosse Backen» und war zuletzt Chef-Pâtissier im The Dolder Grand in Zürich. Da die Plätze auf 14 Personen limitiert sind, empfiehlt sich eine zeitnahe Anmeldung.

Paradies in Ftan: ein exklusives Bijou im Engadin

Das «Paradies» in Ftan liegt auf einem der schönsten Sonnenplateaus der Schweizer Alpen. Mit nur 23 Zimmern ist es ein Geheimtipp für alle, die ein kleines, feines Hideaway in den Bergen suchen. Hier findet man die Auszeit vom Alltag mit allem, was das Herz erfüllt: liebevolles Wohndesign, ausgezeichnete Küche, persönliche Gastfreundschaft, würzige Bergluft und jede Menge Entspannung. Die «Chasa da Fö» – wörtlich das Haus mit dem Herd – wird vom «Paradies» mitbetrieben und liegt auf über 2200 m ü. M. auf der Alp Laret. Neu ist das Haus ein exklusiver Members-Club namens Club Privé «Il Paradis». Dieser steht maximal für 200 Mitgliedschaften zur Verfügung. «The Privilege of Splendid Isolation» – ein sicherer Rückzugsort für Ferien. Im Rahmen eines All-inclusive-Arrangements kann der Club getestet werden.

