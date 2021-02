Schweizerischer Bankpersonalverband SBPV

Keine überstürzten Corona-Lockerungen - Der SBPV nimmt Stellung

Ein Dokument

Sehr geehrte Medienschaffende,

Als Reaktion auf den Aufruf von economiesuisse und verschiedenen Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden vom 14.02.2021 hat der SBPV sich gestern mit einem Brief an den Bundesrat gewandt und Stellung bezogen. Ziel war eine klare Distanzierung von den Aussagen dieses Aufrufs, welche der SBPV als Gefährdung des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz einstuft.

In der Anlage erhalten Sie eine Kopie des Briefes, für weitere Fragen steht Ihnen Denise Chervet, Geschäftsführerin SBPV, gerne unter der Telefonnummer +41 79 408 92 40 zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Anne-Wienke Palm

Designierte Co-Geschäftsführerin Kommunikation und Organisation

anne-wienke.palm@sbpv.ch

T 078 606 29 51

Schweizerischer Bankpersonalverband