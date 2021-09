Oehler Web

Ihr massgefertigter Einbauschrank von Gebr. Huwiler

Die Schreinerei Gebrüder Huwiler ist Ihr Spezialist für massgefertigter Einbauschränke. Die Schreinerei Huwiler ist darauf spezialisiert im Innenausbau individuelle Lösungen anzufertigen. Darin sind sie Spezialisten mit einer hohen Fachkompetenz und jahrelanger Erfahrung. Bereits 1953 wurde das Unternehmen gegründet und ist bis heute vorbildlich in der Kundenbetreuung und Beratung.

Steinhausen, Schweiz: Ein massgefertigter Einbauschrank begleitet Sie ein Leben lang

So wie Sie eventuell ihr Haus geplant haben mit viel Liebe zum Detail, so wird auch die Schreinerei Gebr. Huwiler mit Ihnen zusammen Ihren massgefertigten Einbauschrank planen. Dabei kommen Ihnen die langjährige Erfahrung der Mitarbeiter dieser Schreinerei zugute. Aussergewöhnliche Ideen in die Tat umsetzen, das ist es, was die Mitarbeiter vom Auszubildenden bis zum Chef immer wieder antreibt.

Dabei wird unglaublich viel Liebe ins Detail gesteckt, sodass aussergewöhnliche Schrankenideen und Schranksysteme entstehen, die ihresgleichen suchen. Dabei wird darauf geachtet, dass die Platzausnutzung optimal verläuft und Sie so den grösstmöglichen Stauraum erhalten. Die Schrankeinteilung wird speziell nach Ihren Wünschen und Ihrem Bedarf durchgeführt.

Dabei haben Sie eine fast unbeschränkte Farb-, Material- und Griffauswahl, sodass Sie einen persönlichen nur bei Ihnen vorhandenen Einbauschrank erhalten.

Massgefertigter Einbauschrank, wo kann er eingebaut werden?

Häufig stellen sich Immobilienbesitzer die Frage, wo es möglich ist einen Einbauschrank zu installieren. Hier berät sie die Schreinerei Gebrüder Huwiler individuell. Der Bedarf wird ermittelt und gerne geht einer der Mitarbeiter mit Ihnen durch Ihre Immobilie, um mit Ihnen die Möglichkeiten zu besprechen. Ein Einbauschrank in der klassischen Version ist meist in einer Wandnische untergebracht.

Jedoch kann in jedem Raum, ob Schlafzimmer, Garderobe usw. ein massgefertigter Einbauschrank aufgestellt werden. Dabei muss nicht immer die ganze Wandfläche ausgenutzt werden, es sind auch problemlos Teilbereiche mit einem Einbauschrank zu bestücken. Besonders beliebt sind jedoch tatsächlich Bereiche unter den Treppen oder in Dachschrägen, wo die meisten massgefertigten Einbauschränke in den Wohnraum integriert werden.

Adresse: Schreinerei Gebr. Huwiler Allmendstr. 3a 6312 Steinhausen