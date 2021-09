Oehler Web

Innovative Ideen aus Glas

Glas ist nicht gleich Glas, wir die Glaserei Felber sind seit mehr als 40 Jahren Ihr Spezialist für Glasarbeiten im Kanton Zug. Der Firmensitz der Glaserei ist Baar und von dort versorgen wir unsere Kunden zuverlässig mit innovativen Produkten, die manchmal aussergewöhnlich aber auch schlicht und edel anzusehen sind. Vom Spiegel bis zur Aussenverglasung, die Varianten sind fast grenzenlos.

Baar, Schweiz: Ein Beispiel für unsere Glasarbeiten sind grossflächige Fensterfronten für ein Ladengeschäft, welche aufwendig bedruckt werden muss. Hier kommt unsere firmeneigene Grafikabteilung ins Spiel, die ein solches Projekt gemeinsam mit einem Projektleiter in Glasbau realisiert. Von der Idee bis zum Einbau bekommen Sie von uns alles aus einer Hand.

Glasarbeiten mit Leidenschaft

Wir sind stolz auf unsere Handwerkskunst, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen. Der Glasbau hat sich in den letzten 40 Jahren stark verändert und wir haben diese Veränderungen aufgenommen und bieten Ihnen als Kunden so immer die neuesten Technologien und Methoden an. Aber eines hat sich bei uns in der Glaserei Baar nie verändert, dies ist die Qualität, wie wir unsere Arbeit ausführen.

Hier herrscht ein hoher Anspruch an die eigene Arbeit und dieser Anspruch hat sich über die Jahrzehnte nicht verändert. Unsere Kompetenzen sind vielfältig vom massgeschneiderten Spiegel über Duschverglasung oder Glasgeländer bis hin zu Ganzglasanlagen erfüllen wir die unterschiedlichsten Kundenwünsche. Dabei werden Sie als Kunde von Anfang an mit eingebunden, um so das perfekte Ergebnis für Sie zu erreichen.

Schneller Reparaturservice der Glaserei Baar

Sollte ein Glasbruch stattfinden, dann müssen die Glasarbeiten schnell und zügig durchgeführt werden. Genau hier können Sie sich auf unsere Glaserei verlassen. Dabei reparieren wir alle Arten von Glas oder tauschen, wenn eine Reparatur nicht möglich ist, den beschädigten Bereich aus. Kein Einsatzbereich ist uns fremd, ob grosse Schaufensterscheibe oder die Glasplatte Ihres Wohnzimmertisches, wir sind für Sie da.

Unsere Glaserei Baar ist nur einen Anruf entfernt, um Ihre Glasarbeiten durchzuführen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Adresse: Glaserei Felber Ruessenstrasse 12 6340 Baar