Autoankauf von Experten mit jahrelanger Erfahrung

Wir sind Experten im Bereich Autoankauf und betreiben dies seit vielen Jahren. Diese Erfahrung ist Ihr Vorteil, denn dadurch erhalten Sie von uns einen marktwertgerechten Preis beim Autoankauf durch uns. Wir beschränken uns dabei nicht auf eine spezielle Nische, sondern kaufen Fahrzeuge von allen Herstellern an, sodass wir unseren Kunden wiederum ein grosses Portfolio anbieten können.

Reiden, Schweiz: Neben dem Autoankauf haben wir uns noch auf den Autoexport spezialisiert. Denn immer wieder bekommen wir Fahrzeuge angeboten, die in der Schweiz nicht mehr oder nur schwer verkauft werden können. Jedoch sind diese Fahrzeuge in anderen Ländern heiss begehrt und so haben wir dieses zweite Standbein mit dem Autoexport etabliert. Jedoch bleibt der Autoankauf unser Kerngeschäft, dass wir lieben.

Autoankauf einfach gemacht

Wir haben über die Jahre hinweg ein System entwickelt, dass es Ihnen einfach macht, Ihr Fahrzeug zu verkaufen. Wir haben darauf geachtet, dass es schnell und vor allem unkompliziert für Sie als Verkäufer abläuft. Im ersten Schritt müssen Sie nur einige Daten zu Ihrem Fahrzeug eingeben und sie erhalten von uns im Regelfall innerhalb von 24 Stunden ein Angebot für Ihr Fahrzeug.

Ein solches Angebot ist nur eine grobe Einschätzung, da noch eine Besichtigung des Fahrzeugs nötig ist. Sollte Ihnen unser Angebot jedoch zu sagen, dann kommt einer unserer Experten zu Ihnen, um das Fahrzeug zu begutachten. Dabei bestimmen Sie den Ort und die Uhrzeit, wo das Treffen stattfindet. Sollte unser Angebot zum Autoankauf, sie überzeugen, dann kann an Ort und Stelle ein Kaufvertrag abgeschlossen werden.

Sie erhalten, die von Ihnen gewünschte Summe entweder in bar ausbezahlt oder es erfolgt eine Überweisung auf Ihr Bankkonto. Sie sehen Autoankauf kann einfach sein. Doch das ist noch nicht das Ende unserer Dienstleistung. Ab dem Zeitpunkt, wo Sie uns Ihr Auto verkauft haben, müssen Sie sich um nichts mehr kümmern. Wir sorgen dafür, dass das Auto ordnungsgemäss abgemeldet wird und Sie somit keine Kosten mehr haben.

Adresse: Autoankauf Direkt Bruggmatte 11 6260 Reiden