Dein Erfolg als Fahrschüler ist mein Erfolg als Fahrlehrer

Mit diesem Leitsatz gehen wir Deine Ausbildung zum Führerschein an. Mein Name ist Roger, und meine Leidenschaft ist es Menschen das Autofahren beizubringen. Ich liebe Autos mit ihren Motoren und da ich gerne mit Menschen arbeite, fand ich meine Berufung im Beruf des Fahrlehrers. Mir wird nachgesagt, dass ich eine angenehme und ruhige Art habe und so den Menschen mein Wissen ausgezeichnet vermitteln kann.

Ich biete Dir die kompletten Schulungen an, die du für den Erwerb der Fahrerlaubnis benötigst. Dazu gehört der obligatorische Nothelferkurs und das Sicherheitstraining. Diese Kurse bieten wir an unterschiedlichen Wochenenden im Jahr direkt bei unserer Fahrschule in Zug an.

Wie erfolgt die Ausbildung in der Fahrgut Fahrschule?

Nachdem der Nothelferkurs und das Sicherheitstraining absolviert wurden, geht es darum sich auf die Theorieprüfung vorzubereiten. Hier wird am Computer oder iPad gelernt und das Wissen vertieft. Nachdem die Theorieprüfung, in der Fahrgut Fahrschule Zug erfolgreich absolviert wurde, hast du zwei Jahre Zeit die restlichen Teile deiner Eignung zum Fahrzeugführer durchzuführen.

Dazu gehört es, dass du mit Erreichen eines Alters von 18 Jahren deinen Lernfahrausweis erhältst und dann Fahrstunden mit mir als deinem Fahrlehrer absolvierst. Dazwischen gibt es noch den Verkehrskundeunterricht, der in vier Module gegliedert ist. Jedes Modul wird in unserer Fahrgut Fahrschule Zug durchgeführt und hat eine Dauer von ca. 2 Stunden.

Nachdem der praktische und theoretische Teil durchgeführt wurden, kommt es zur praktischen Führerprüfung. Bis hierhin haben wir dich perfekt auf diesen Tag vorbereitet und du kannst deine Führerprüfung durchführen.

Die Fahrzeuge der Fahrgut Fahrschule Zug

Wir haben moderne Fahrzeuge vom Typ Mini Cooper die Grösse und die Übersichtlichkeit, sowie die moderne Technik waren ausschlaggebend dafür, sich für dieses Fahrzeugmodell zu entscheiden. Du als Schüler kannst bei uns auswählen, ob du die Autoprüfung mit einem Schaltgetriebe oder einem Automatikgetriebe durchführen möchtest.

Wir schulen auf beiden Autotypen und können so dafür sorgen, dass du perfekt vorbereitet in deiner Fahrprüfung gehst. Ich freue mich auf dich in der Fahrgut Fahrschule Zug.

Adresse:

Fahrschule Fahrgut Roger Müllhaupt Gubelstrasse 14 6300 Zug