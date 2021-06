Ihr Coaching Institut

Urs Meier wird zum 1. Juli 2021 Executive Coach beim Ihr Coaching Institut

Mit Urs Meier gewinnt das Ihr Coaching Institut einen weiteren hochkarätigen Executive Coach

Bild-Infos

Download

Königstein/Baar (ots)

Am 1. Juli 2021 wird Urs Meier Executive Coach beim Ihr Coaching Institut. Mit Urs Meiers exzellenter Expertise und langjähriger Führungserfahrung als Schiedsrichter aber auch als Unternehmer bietet das Coaching Institut weitere wesentliche Qualifikationen für erfolgreiches Management und Executive Coaching.

Julia Fachinger, Geschäftsführerin, Ihr Coaching Institut, sagt: "Ob als erfolgreicher Geschäftsmann, im Stadion vor über 60.000 Zuschauern, vor Millionen selbsternannter Experten an den Bildschirmen, als ehemaliger Chef der Schweizer Spitzenschiedsrichter, als Berater der FIFA, der UEFA oder als Kommentator des ZDF weiß Urs Meier, was es heißt, tagtäglich mit enormem Druck umzugehen. Mit ihm gewinnt das Ihr Coaching Institut einen weiteren hochqualifizierten und erfahrenen Coach, der weiß, bewiesen hat und immer noch beweist, dass es möglich ist unter massiven Druck die schwierigsten Entscheidungen zu treffen."

Urs Meier: "Täglich müssen wir tausende Entscheidungen treffen. Nicht alle sind so vermeintlich einfach, wie die Wahl zwischen Honig oder Marmelade am Morgen. Je größer die Tragweite und Konsequenz einer Entscheidung, desto schwerer fällt sie erfahrungsgemäß. Den Klienten des Coaching Instituts möchte ich die Scheu vor noch so schwierigen Entscheidungen nehmen und ihnen neue Perspektiven aufzeigen. Denn nach dem Spiel, ist vor dem Spiel!"

Über das Ihr Coaching Institut

Das Ihr Coaching Institut ist eine Gemeinschaft aus professionell ausgebildetem Personal und Business Coaches aus der ganzen Welt. Insgesamt bringen die Coaches mehr als 235 Jahre Berufs- und Führungserfahrung aus der Wirtschaft und Forschung mit. Egal ob im Bereich Führungskräfte Coaching, Business Coaching oder als Personal Coach verbindet die Coaches auf der persönlichen Ebene eine herzliche Freundschaft und fachlich die Expertise und Leidenschaft für Coaching und Training. Den hohen Qualitätsanspruch wird beim Institut durch regelmäßige Weiterbildungen und Supervisionen garantiert. Die beruflichen und persönlichen Herausforderungen der Klienten, wie Veränderungen in der Arbeitswelt und die respektiven Themen wie digitale Transformation, Agilität und Design Thinking, der ständige Anpassungsdruck, permanente Erreichbarkeit und vieles mehr sind den Coaches sehr vertraut. Das Ihr Coaching Institut begleitet Veränderungsprozesse in Konzernen sowie mittelständischen Unternehmen, lokal, national und auch international. Dienstleistungen. wie Business Coaching, Personal Coaching, Health Coaching, Life Coaching, Online-Coaching und Trainings gehören zum Repertoire des Instituts.

Für weitere Informationen - siehe Link zur Website von Ihr Coaching Institut.

Über Urs Meier

Urs Meier begann seine Schiedsrichterkarriere im Jahr 1977. 2004 beendete er seine Karriere als FIFA-Schiedsrichter. Zwischen 1977 und 2004 pfiff Urs Meier insgesamt 883 Spiele. Er leitete Spiele an Welt- und Europameisterschaften sowie das Champions-League-Finale 2002. Nach seinem Karriereende im Jahre 2004 war er bei Welt- und Europameisterschaften als Experte für das ZDF im Einsatz. Für die Berichterstattung über die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland erhielt Urs Meier zusammen mit Johannes B. Kerner, Franz Beckenbauer und Jürgen Klopp den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Sportsendung". Zwischen 1995 und 2004 erhielt Urs Meier sieben Mal die Auszeichnung zum Schweizer "Schiedsrichter des Jahres". Seit 2004 ist er ein gefragter Redner, er engagiert sich für die systematische Professionalisierung der international tätigen Schiedsrichter, ist Buchautor und seit Jahren Botschafter für die Kindernothilfe in Deutschland und der Schweiz. Außerdem engagiert er sich für die Stiftung Eigen-Sinn in Freudenstadt. Urs Meier ist verheiratet, Vater von drei Kindern und lebt mit seiner Familie in Andalusien.

Für weitere Informationen - siehe Link zur Website von Urs Meier Management AG.