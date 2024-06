SMJ Partners Consulting GmbH

Tagung internationaler Kommunikationsexperten in Wien

Wien (ots)

SMJ Partners Consulting organisierte jährliches Treffen der Crisis and Litigation Communicators´ Alliance

Das jährliche Treffen der Mitglieder der Crisis and Litigation Communicators´ Alliance (CLCA) fand dieses Jahr am 30. und 31. Mai in Wien statt. Es trafen internationale Experten aus der Krisen- und Litigation-PR aus insgesamt 11 Ländern zusammen und diskutierten den aktuellen Status und Herausforderungen sowie Best Practices.

"Wir sind stolz, einige der führenden Köpfe der Branche nach Österreich geholt zu haben", so Martin Jenewein, Senior Partner bei SMJ Partners Consulting und seit 2018 Vorsitzender der CLCA. "Unser Ziel ist es, die Professionalisierung der Litigation PR voranzutreiben und den Austausch zu fördern. Ein Blick über die Grenzen tut uns gut, denn die strategische Rechtskommunikation gewinnt in allen Märkten an Bedeutung. Wir interessieren uns insbesondere für Märkte, in denen umfassende Dienstleistungen im Bereich Litigation Support verbreitet sind, um unser Angebot weiter zu diversifizieren“, so Jenewein.

Vorträge hielten:

Prof. Dr. Martin Grothe von complexium GmbH teilte Einblicke zum Thema "Digital Listening" und konzentrierte sich dabei auf die Analyse von Verschwörungsnetzwerken, Gefahrengruppen und Extremismus in sozialen Medienplattformen, insbesondere Telegram.

Andrew Frank, Gründer und Präsident von KARV, analysierte die anstehenden Präsidentschaftswahlen 2024 in den USA und bot einen Einblick in die Business- und Kommunikationslandschaft in den USA.

Alan Hilburg, amerikanischer Kommunikationsberater mit über drei Jahrzehnten Erfahrung, gab wertvolle Einblicke zum "Life Cycle of a Trial". Hilburg ist New York Times Bestsellerautor und Produzent von mehreren für den Emmy nominierten Dokumentationen.

Weitere Konferenzen der CLCA sind für die USA und Asien geplant und unterstreichen das Engagement der CLCA für die weitere Expansion auf globaler Ebene.

Über die Crisis and Litigation Communicators´ Alliance (CLCA)

Die CLCA ist ein internationales Netzwerk führender Kommunikationsagenturen, die sich auf Krisen- und Litigation-PR spezialisiert haben. Das Netzwerk bietet Kunden weltweit erstklassige Beratung und Unterstützung bei kommunikativen Herausforderungen an. Potenzielle Kunden sowie künftige Netzwerkpartner können sich jederzeit an chairperson@clc-alliance.com für weitere Informationen wenden.

Über SMJ Partners Consulting GmbH

SMJ Partners Consulting GmbH (SMJ Partners) führt seit 2018 den CLCA-Vorsitz und ist seit ihrer Gründung 2007 eine der ersten Agenturen für Litigation-PR im deutschsprachigen Raum. Das Team verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich strategischer Kommunikation und begleitet vorwiegend Rechtsstreitigkeiten, M&A Prozesse und Umstrukturierungen. Darüber hinaus bietet SMJ Partners Services im Bereich Reputationsmanagement und White-Collar-Crime an.