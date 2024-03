SMJ Partners Consulting GmbH

adapa Group: Erfahrener Branchenexperte Noël Kasmi zum designierten neuen Group-CEO ernannt

Wiener Neudorf

Dagmar Schmidt wird Mitglied des Beirates. Neue Führung unterstreicht die Ambitionen der Gruppe für weitere Investitionen und Wachstum

Der Verpackungsspezialist adapa Group freut sich, die Ernennung von Noël Kasmi (50) zum neuen Group-CEO ab Juni 2024 bekannt zu geben. Noël Kasmi blickt auf jahrzehntelange Erfahrung in der Branche zurück, zuletzt in der Rolle des Vice President Marketing bei Avery Dennison für die gesamte EMENA-Region, wo er ein Produktportfolio im Wert von 2 Mrd. USD leitete, einschließlich Compliance, Innovation, Strategie, Kommunikation und Nachhaltigkeit. Davor war er mehr als 15 Jahre im Vertrieb tätig, mit steigender Verantwortung als Key Account Manager, Technical Sales Manager Europe und später als Vice President Sales für Labels Europe. Der scheidende CEO Juan Luís Martínez Arteaga wird den Beirat in den kommenden Wochen unterstützen, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

Neben der Bestellung des neuen CEO hat die adapa Group Dagmar Schmidt als neues Mitglied des Beirates ernannt. Schmidt, eine herausragende Expertin mit Fokus auf Kundenorientierung und Commercial Excellence verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung und nachhaltige Erfolge im Markt für flexible Verpackungen, die sie in verschiedenen kaufmännischen Führungspositionen erworben hat, unter anderem im Global Key Account Management bei Flint Group. Zuletzt war sie als CEO von XSYS tätig, einem führenden Anbieter von integrierten Lösungen für Flexodruck, Buchdruck und Druckvorstufendienstleistungen. Sie steht kurz vor der Übernahme der CEO-Position bei Faller Packaging, einem führenden Komplettanbieter von Sekundärverpackungsmaterialien für die Pharma- und Gesundheitsindustrie.

George Gravanis, Vorsitzender des Beirates von adapa: "Im Namen des gesamten Beirates ist es mir eine große Freude, Noël Kasmi als zukünftigen CEO der adapa Group und Dagmar Schmidt als neues Mitglied des Beirates willkommen zu heißen. Beide bringen aufgrund ihrer jahrzehntelangen herausragenden Karrieren einen großen Erfahrungsschatz in die Gruppe ein. Dies wird die starke Positionierung der adapa Group im Bereich der flexiblen Verpackungsindustrie unterstützen. Diese wichtigen Ernennungen unterstreichen das Ziel der Gruppe, kontinuierlich zu investieren und zu wachsen. Ich möchte auch Juan Luís Martínez Arteaga, der die adapa Group seit 2021 durch schwierige Zeiten gesteuert hat, für sein Engagement und seine harte Arbeit danken."

Im Februar dieses Jahres kündigte die Gruppe Investitionen in Höhe von 50 Millionen Euro an, insbesondere in den Bereichen Druck und Extrusion. Diese Investitionen sind ein Zeichen für das gegenseitige Vertrauen, das adapa gemeinsam mit seinen Investoren in die Zukunft setzt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, in allen Bereichen eine hervorragende Kundenerfahrung zu bieten, wobei Vertrieb und Kundenbetreuung sowie Forschung und Entwicklung auf die Bedürfnisse des Marktes ausgerichtet sind. Ein weiterer integraler Bestandteil der strategischen Gesamtvision der Gruppe ist eine umfassende und konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Als Pionier auf diesem Gebiet bietet adapa Alternativen zu herkömmlichen Verpackungen, z. B. papierbasierte Materialien für das Süßwarensegment, die in enger Zusammenarbeit mit den Kunden den Übergang zu Kreislaufmodellen im Bereich flexibler Verpackungslösungen vorantreiben. Erklärtes Ziel ist es, nicht nur recyclebare Produkte herzustellen, sondern auch die Umweltauswirkungen in Bezug auf Ressourcenschonung, Abfall und anderer Faktoren zu reduzieren.

Juan Luís Martínez Arteaga, scheidender CEO: "Ich bin unheimlich stolz auf das Wachstum und den Erfolg, den wir gemeinsam erreicht haben. Es war ein Privileg, ein so talentiertes und engagiertes Team zu leiten. Ich bin dankbar für die Zusammenarbeit und wünsche der gesamten adapa Group viel Erfolg für zukünftige Herausforderungen."

Noël Kasmi, designierter CEO der Gruppe: "Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und Herausforderung in meiner Karriere und sehe mich sehr gut dafür gerüstet, die adapa Group in eine neue Ära des Wachstums zu führen. adapa hat sich in den letzten Jahren erfolgreich am Markt positioniert und ich freue mich darauf, Teil der Zukunft der Gruppe zu sein."

Joerund Holterud, Apollo Global Management und Mitglied des Beirates der Gruppe: "Wir freuen uns sehr, Noël Kasmi als CEO von adapa willkommen zu heißen, der einen exzellenten Track-Record in der Führung wachstumsorientierter High-Performance-Teams hat. In dieser Rolle wird Noël auf dem Momentum des Unternehmens weiter aufbauen und den Strategieplan 2026 umsetzen.“

Über adapa Group

Die adapa Group mit Hauptsitz in Wiener Neudorf, Österreich, ist spezialisiert auf innovative, hochwertige und maßgeschneiderte Hochbarriere-Verpackungslösungen für die Lebensmittel-, Tabak, Hygiene- und Pharmaindustrie. Mit seiner integrierten Wertschöpfungskette von der Rohstoffbeschaffung über die Extrusion bis hin zur Bedruckung und Verarbeitung erwirtschaftet das 2012 als Schur Flexibles gegründete und 2022 umbenannte Unternehmen einen Jahresumsatz von rund 620 Millionen Euro und gehört damit zu den führenden Unternehmen der Branche in Europa. adapa beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter an 20 Standorten in ganz Europa, die hochspezialisierte Kompetenzzentren sind und den Status eines Technologieführers in ihrem Bereich genießen. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt der Geschäftsaktivitäten des Unternehmens.