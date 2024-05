SRG SSR

Einladung Medienorientierung SRG SSR

Bern (ots)

Wir möchten Sie im Namen des Verwaltungsrates und der Delegiertenversammlung der SRG morgen Samstag, 25. Mai, 13:00 h zu einer Medienorientierung einladen an den Hauptsitz der SRG an der Giacomettistrasse 1 in Bern.

Wir dürfen Ihnen direkt nach der vorangegangenen a.o. Delegiertenversammlung die neue Generaldirektorin/den neuen Generaldirektor der SRG vorstellen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil haben Sie die Gelegenheit, kurze Statements einzuholen.

Wir werden die tagesaktuell arbeitenden Medien prioritär berücksichtigen.

Danke für eine kurze Anmeldung (Name, Vorname, Medium) auf medienstelle.srg@srgssr.ch