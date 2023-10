Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner

Gründämmerung- ein SciFi Roman mit einer sprachgewaltigen Vielfalt an kulturellen und biologischen Details

Gelnhausen (ots)

Der Roman "Gründämmerung" von Alice Hagenbruch ist ein SciFi Roman mit aufwendigem Worldbuilding und einer sprachgewaltigen Vielfalt an kulturellen und biologischen Details.

"Gründämmerung" bricht hierbei mit Konventionen des Genres und eröffnet eine faszinierend andersartig, wie auch queere Welt. Besonders ist zudem die Einbringung des geschlechtsneutralen Xier-Pronomens.

Aus einer permanenten Bedrohung wuchsen autokratische Staaten, deren Machtanspruch auf dem Schutz ihrer Bevölkerung basiert. Doch die vermeintliche Weltordnung gerät ins Wanken, als ein pinkes Flämmchen aus Gelee über der Wüste abstürzt. Die Überlegenheit der herrschenden Klasse wird als fragiles Konstrukt bloßgestellt und es entbricht ein erbitterter Kampf um die Zukunft.

Die Illustrationen und vielen kleinen Details sind eine kulturelle Entdeckungsreise.

Zum Buch:

Gründämmerung - von Alice Hagenbruch, 380 Seiten, ISBN: 9783748181064

Zur Autorin:

Die zeitgenössische Künstlerin Alice Hagenbruch wurde 1995 geboren und wuchs im Kreis Kleve auf. 2015 begann sie ihr Studium an der Kunsthochschule Kassel, welches sie 2022 mit Auszeichnung beendete. Sie praktiziert in den Medien Literatur, Musik, Video und Zeichnung. Zentral für ihre Arbeit ist das Hinterfragen gesellschaftlicher Dogmen, welche sie in Miteinbezug ihrer Recherchen in vielschichtigen Narrativen untersucht.

"Gründämmerung reflektiert den Zustand unserer Welt. Immer mehr Grenzen verschwimmen. Menschen und Maschinen, Geschlechter, Fiktionen und Non-Fiktionen. Unüberwindbar erscheint nur die Grenze zum Frieden."

Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf der Seite https://alicehagenbruch.art/Gründämmerung.html finden Sie weitere Informationen. Ein Video sehen Sie auf https://www.youtube.com/shorts/0Fy5ZQ9_sQU