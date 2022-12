Guizhou Satellite TV

Guizhouer veröffentlichte Video: Ekaterina Kaligaeva, eine hervorragende Studentin der Tsinghua-Universität & der Peking-Universität aus Weißrussland, kam für ihre Abschlussreise nach Libo, Guizhou

Guiyang, China (ots)

Libo liegt im Qiannan Buyi und Miao Autonomen Bezirk im südlichsten Teil der Provinz Guizhou, China, hat gute Ökologie und angenehmes Klima aufzuzeigen. Maolan befindet sich im Gebiet von Libo, ist ein Ort, wo einheimische Wälder dicht sind, Gipfel und Berge sich überlappen, Bäche kreuz und quer liegen. Die einzigartigen Karstlandschaften vereinen Berge, Flüsse, Wasserfälle, Steine und Wälder miteinander. Der Karstwald hier ist gut erhalten und ist eine wertvolle Waldressource, die auf dem gleichen Breitengrad in der Welt einzigartig ist.

Die von Guizhouer Satellitenfernsehen produzierte Kurzvideoserie "Be My Guest" lädt Ausländer in Form einer Reality-Show zum Besuch in Guizhou ein, um ihr wirkliches Leben vor Ort aufzuzeichnen. In dieser Episode hat Ekaterina Kaligaeva aus Weißrussland in diesem Jahr ihr Bachelor-Programm an der Tsinghua-Universität absolviert und steht kurz davor, ihr Graduiertenprogramm an der Peking-Universität zu beginnen. Während der Sommerferien erhielt sie eine Einladung von ihrem guten Freund Chenxi und wurde als erste Station ihrer Abschlussreise nach Maolan eingeladen. In Maolan, Guizhou, folgten Ekaterina Kaligaeva und Chenxi dem Forstforscher Ran Jingcheng zu Fuß durch den Urwald und sahen den "Großen Panda" - Kmeria septentrionalis und viele seltene Pflanzen im Pflanzenreich; Sie gingen auch in das alte Yaogu-Dorf, um zu sehen, wie die komplizierte und exquisite Schachtelhalmstickerei hergestellt wurde. Ekaterina Kaligaeva und Chenxi besuchten das alte Dorf des Shui-Volks, um mehr über ihre alte und geheimnisvolle Schrift zu erfahren. Schließlich besuchen sie ein romantisches Reisfeldkonzert.

"Libo ist ein Smaragd, den die Natur uns gegeben hat." Ekaterina Kaligaeva sah hier verschiedene Grüntöne, erlebte die Kultur und spürte die Begeisterung des Shui-Volks. Außerdem hoffte sie, ihre Familie hierher für einen Urlaub zu bringen.