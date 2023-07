SUISA

MEDIENMITTEILUNG: Domino Publishing geht mit SUISA Digital Licensing eine europaweite Partnerschaft ein

Domino Publishing geht mit SUISA Digital Licensing eine europaweite Partnerschaft ein

Mint Digital Services zeichnet für die Administration verantwortlich

SUISA Digital Licensing und Domino Publishing Company haben eine Partnerschaft für die Online-Lizenzierung des Katalogs von Domino Publishing in Europa abgeschlossen. Im Auftrag von Domino Publishing wird SUISA Digital Vereinbarungen mit Online-Anbietern für den gesamten europäischen Markt aushandeln.

Diese Partnerschaft wird von Mint Digital Services verwaltet, dem Joint-Venture zwischen der Schweizer Urheberrechtsgesellschaft SUISA und der amerikanischen Musikrechteorganisation SESAC. Mint verwaltet mit modernster Technologie Lizenzen für Online-Dienste in über 200 Territorien.

Der Independent Verlag Domino Publishing Company wurde 2005 gegründet. Mit Büros in London, Paris, New York und Los Angeles ist Domino derzeit der weltweite Verlag oder Verwalter von 50 000 Werken von Künstlern/innen und Bands wie Wet Leg, Adrianne Lenker (Big Thief), Devonte Hynes (Blood Orange), Bob Moses, Steven Severin (Siouxsie and the Banshees), Dice Raw (The Roots), The Kills, Animal Collective, Jon Hopkins, Mica Levi, The Coral, The Jesus and Mary Chain, Arthur Russell und sogar Simon Armitage, dem Poet Laureate von König Charles III. Hinzu kommen weltweite Evergreens von The Human League («Don't You Want Me»), Rascal Flatts («My Wish»), Paul Hardcastle («Nineteen») und Nirvana («Molly's Lips»).

Paul Lambden, Direktor von Domino Publishing Company: «Mint hat uns mit seinem detaillierten Wissen, seiner Technologie und seiner Infrastruktur beeindruckt. Sie teilen unsere Begeisterung und Sorgfalt für die Datenverarbeitung. Dies wird es unseren Autorinnen und Autoren ermöglichen, in ganz Europa höhere Online-Einnahmen zu erzielen als je zuvor.»

Vincent Salvadé, Mitglied des Vorstands von SUISA Digital Licensing: «Bei SUISA und Mint bemühen wir uns jeden Tag, unseren Partnern modernste Technologielösungen und ein individuelles Kundenerlebnis zu bieten. Wir freuen uns, mit Domino Publishing Company einen der spannendsten Independent Verlage bei uns willkommen zu heißen.»

Alexander Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung von Mint: «Wir von Mint freuen uns, Domino Publishing unsere Dienste anbieten zu können und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.»

Über SUISA Digital Licensing

Die Musikverwertungsorganisation SUISA Digital Licensing (abgekürzt: SUISA Digital) ist eine Tochtergesell-schaft der SUISA, der Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik in der Schweiz und Liechtenstein. SUISA Digital mit Sitz in Vaduz, FL vertritt die Online-Rechte an musikalischen Werken von Komponisten/innen, Textautoren/innen und Verleger/innen von weltweit 15 Urheberrechtsgesellschaften und mehreren Verlagen. SUISA Digital lizenziert Internetplattformen weltweit und hat Verträge mit über 80 Online-Dienstleistern abge-schlossen. Dazu gehören YouTube, Spotify, Apple Music oder Meta (ehemals Facebook).

www.suisa.ch

Über Mint Digital Services

Mint Digital Services ist die Allianz zwischen der einzigen US-amerikanischen Musikrechte-Organisation (MRO), SESAC, und der Schweizer Verwertungsgesellschaft SUISA. Mint ist einer der führenden Verwalter von Lizenzen für die Nutzung von Musikkompositionen in Online-Musikdiensten im Auftrag von Verlagen, Collective-Management-Organisationen (CMOs) oder Independent Management Entities (IMEs).

www.mintservices.com

