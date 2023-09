Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner

Echt jetzt, das war's? - Erkenntnisse einer Nahtoderfahrung

Gelnhausen (ots)

Dezember 2007: Daniel König verunglückt in den Schweizer Bergen und stirbt.

Erzählt wird in diesem vorliegenden Buch die berührende Reise eines Grenzgängers zwischen Himmel und Erde. Die Begegnungen jenseits unserer Wahrnehmung verändern Daniels Leben. Dabei ist die wichtigste Erkenntnis, dass das Glück schon da ist und wie die himmlische Mechanik funktioniert.

Der Autor zum Buch:

Mein Nahtoderlebnis hat mir gezeigt, dass alles über unser Gefühl läuft. Man braucht nicht zuerst einen Nahtod erfahren, nur um glücklich zu sein.

Zum Buch:

Echt jetzt, das war's? Erkenntnisse einer Nahtoderfahrung - mit Betriebsanleitung zur himmlischen Mechanik, von Daniel König, ISBN e-book: 9783756284191, ISBN Buch print: 9783757845681

Der Autor über sich:

Ich erblicke 1965 in der Schweiz das Licht der Welt. Im Dezember 2007 sterbe ich bei einem Unfall in den Schweizer Bergen. Mit dem Auflösen meine Menschenkleides wird mir ein Blick hinter den Vorhang gewährt. Es ist ein unfassbarer Moment wenn klar wird, wie einfach und zuverlässig die himmlische Mechanik funktioniert. Man wird mein "Stirnklatschen", meine schallenden Ausrufe "Ist das echt euer Ernst? Das darf jetzt aber nicht wahr sein? Hätte man mir das nicht früher sagen können?" vermutlich bis in die letzten Winkel dieser Erde gehört haben.

Ich werde noch in derselben Unfall-Nacht wieder ins Leben zurückgeschickt mitsamt dem Auftrag, mit den Menschen dieses unsägliche Missverständnis zu klären. Doch wie ich das anstellen soll, da hat man sich ausgeschwiegen. Das gehört offenbar zu meinem Plan. So war es schon immer, so ist es und es wird immer so sein.

So denn, hier bin ich.

Sie wollen mehr zum Buch und zum Autor erfahren? Auf den Seiten

https://www.youtube.com/@DanielKoenig_official

https://open.spotify.com/show/6kdYLX098nidGMjWM9Xoe5

http://www.danielkoenig.ch

finden Sie weitere Informationen.