Appian

Appian gratuliert den Gewinnern der International Partner Awards 2021

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Appian (NASDAQ: APPN) gab heute auf der Appian Europe, einer virtuellen Low-Code-Automatisierungskonferenz, die Gewinner der International Partner Awards 2021 bekannt. Die jährliche Auszeichnung wird bereits zum vierten Mal vergeben. Sie würdigt die besten strategischen Partner, die erfolgreich Lösungen auf der Appian Low-Code-Automatisierungsplattform implementiert haben.

Zu den Preisträgern der Appian International Partner Awards 2021 gehören:

Value Award - Wipro

Wipro wurde mit dem Value Award 2021 für seine herausragenden Leistungen bei der Entwicklung innovativer Anwendungen, der Lösung von Kundenherausforderungen und der Bereitstellung eines Mehrwerts für Kunden mit Hilfe der Low-Code Automatisierungsplattform von Appian ausgezeichnet. Das Wipro-Team arbeitet nahtlos mit Appian zusammen und zeigte in einem schwierigen Jahr außergewöhnliches Kunden-Engagement. Das Ergebnis dieser engen Partnerschaft ist der Gewinn eines der größten Aufträge in der Region im vergangenen Jahr bei einer internationalen Gesundheitsorganisation.

Innovationspreis - NextWave

NextWave ist der Gewinner des Innovationspreises 2021 für die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Lösungen für das Finanzwesen der Zukunft und das Modellrisikomanagement für einige der weltweit größten Banken, Vermögensverwalter und Fintechs mit Hilfe der Appian-Plattform. NextWave hat sein Appian-Geschäft mit erfahrenen Finanzexperten, die große Appian-Initiativen leiten, und Appian-Entwicklern als vertrauenswürdige Spezialisten für die Finanzdienstleistungsbranche erweitert. Das NextWave "One4One"-Programm hat außerdem das Leben von elf jungen Menschen verändert. Dies prägt die Organisation durch ihren innovativen und sozialen Unternehmenszweck weit über das Kerngeschäft hinaus.

Growth Award - First Technology

Der Growth Award 2021 geht an First Technology für den Erfolg bei der Gewinnung neuer Kunden in Schlüsselindustrien wie Banken, Versicherungen und Transportwesen in den Niederlanden. First Technology ist seit 2015 Partner von Appian und hat ebenso proaktiv wie erfolgreich die Möglichkeiten bei bestehenden Kunden in den Niederlanden erweitert. Diese Initiativen ermöglichten ein schnelles Wachstum und eine Ausweitung des Geschäfts in Großbritannien, den nordischen Ländern und der DACH-Region weit über das Heimatland hinaus.

Transformation Award - KPMG Belgien

KPMG Belgien erhält den diesjährigen Transformation Award für die zweijährige Zusammenarbeit mit Appian vor und nach einem großen Auftrag eines führenden Versicherungsunternehmens, der es dem Versicherer ermöglichte, seine Prozesse zu transformieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Innovationskraft von Appian voll auszuschöpfen. Die enge Zusammenarbeit zwischen KPMG und Appian hat maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen. Sie hat eine hohe Messlatte für künftige Projekte in der Region gesetzt und weitere Möglichkeiten in der Versicherungsbranche und darüber hinaus eröffnet.

EMEA Reseller des Jahres - Procensol

Procensol ist seit über einem Jahrzehnt ein zuverlässiger und geschätzter Appian-Partner in Großbritannien. Als Gewinner des Appian EMEA Reseller des Jahres Awards 2021 erzielte Procensol den höchsten Beitrag zu neuen Software-Umsätzen, expandierte innerhalb bestehender Kunden und gewann neue Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Fertigung hinzu.

"Unsere Partner sind entscheidend für das kontinuierliche Wachstum von Appian und den Erfolg unserer gemeinsamen Kunden", sagt Erik de Haas, Vice President of Alliance für EMEA und APJ bei Appian. "Die Preisträger haben durch die Bereitstellung von agilen Dienstleistungen und innovativen Lösungen auf der Appian Low-Code Automatisierungsplattform für Kunden in allen wichtigen Branchen bedeutende Geschäftsergebnisse erzielt."

Über Appian

Appian unterstützt Unternehmen bei der schnellen Erstellung von Anwendungen und Workflows mit einer Low-Code-Automatisierungsplattform. Durch die Kombination von Menschen, Technologien und Daten in einem einzigen Workflow kann Appian helfen, Ressourcen zu maximieren und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Viele der weltweit größten Organisationen nutzen Appian-Anwendungen, um die Kundenerfahrung zu verbessern, operative Exzellenz zu erreichen und globales Risikomanagement und Compliance zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter de.appian.com.