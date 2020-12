Changsha IFS

Changsha IFS entwickelt iGO, den ersten MR-Einkaufsnavigator in China, der intelligentes Einkaufen mit einem Klick ermöglicht

Bekannt als das kommerzielle Flaggschiff in Zentralchina, stellte Changsha IFS den iGO vor, den ersten MR (Mixed Reality)-Einkaufsnavigator in China, der die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Industriepartner auf sich gezogen hat. Als wichtiger Schachzug von Changsha IFS für den Aufbau des ersten 5G-fähigen kommerziellen Komplexes in China kombiniert iGO "5G-Netz + intelligente AR-Technologie + kommerzielles Einkaufen". iGO erfüllt dadurch die Wunschvorstellungen der Kunden in Bezug auf das Business-Ökosystem und sogar ihren zukünftigen Lebensstil, indem dieser Navigator ein neues intelligentes und immersives Einkaufserlebnis bietet.

In der Ära der digitalen Beschleunigung und der zunehmenden Bedeutung des sensorischen Erlebnisses verfügt Changsha IFS über genaue Kenntnisse der Spitzentechnologie und einen tiefen Einblick in Verbrauchertrends, was die Beschleunigung zukünftiger Geschäftsszenarien vorantreibt. Hiermit wird nicht nur das Verbrauchererlebnis umfassend aufgewertet, sondern auch ein nachhaltiger Aufschwung der Wissenschaft und Technologie sowie des kommerziellen Marktpotenzials gefördert.

Das bequeme Ein-Klick-Erlebnis auf WeChat eröffnet eine neue Dimension des "intelligenten" Einkaufens

iGO, ein leichtgewichtiges, praktisches und intelligentes System, schafft eine umfassende Benutzererfahrung. Kunden müssen nur auf das offizielle WeChat von Changsha IFS zugreifen, um das Erlebnis mit einem Klick zu starten, ohne eine weitere App herunterladen zu müssen.

Dank der intelligenten Analyse der Umgebung durch die Handykamera kann iGO den Standort im Einkaufszentrum genau identifizieren. Alle Pfeilwegweiser, Händlereinführungen und sogar Marketinginformationen können durch interaktive Effekte in Echtzeit auf dem Handybildschirm visualisiert und angezeigt werden. Auf diese Weise hat sich iGO mit Hilfe der metergenauer Indoor-Navigation und intelligentem Echtzeit-Informations-Push zum "Zugangsschlüssel" entwickelt, um die Orientierung in Innenräumen zu erleichtern und die Mängel des gewöhnlichen Navigationssystems, einschließlich des Scheiterns bei der Indoor-Positionierung, perfekt zu überwinden.

Mit iGO als Ausgangspunkt hat Changsha IFS die Führung bei der Erkundung der Innovation von Wissenschaft & Technologie und intelligenten Geschäftsmodellen in der Branche übernommen und damit die digitale Transformation der Einzelhandelsbranche weiter vorangetrieben.

Nahtlose Verbindung zwischen Händlern und Kunden mit dem ultimativen personalisierten Erlebnis, um Händlermarketing zu ermöglichen

Mit der Beschleunigung der Konsumaufwertung soll ein Qualitätssprung beim Einkaufserlebnis erreicht werden, um mehr Konsumenten zum Verweilen und Erkunden zu bewegen. Mit diesem Ziel bietet Changsha IFS das ultimative personalisierte Erlebnis. iGO ist nahtlos mit dem CRM-System verbunden, so dass das Kundenverhalten, Hot Spots, Konsumpräferenzen und Nutzung durch die Sammlung von Echtzeitdaten intelligent analysiert werden können. Daher können Kunden während der Nutzung der Navigationsfunktion auch die neuen Produktinformationen und Rabatte ihrer gewünschten Marken in Echtzeit auf ihrem Mobiltelefon verfolgen, was das Einkaufserlebnis bequemer und effizienter macht.

Für Händler wird iGO online und offline angeboten, und die Echtzeit-Interaktion schafft eine Verbindung zwischen Händlern und Kunden, die mehr Möglichkeiten des potenziellen Konsums bietet. Mit Hilfe von iGO können die Händler von Changsha IFS in Echtzeit Informationen zu den Geschäften, neue Produktdetails und Flash-Sale-Informationen in Fenstern wie "Zeitlich befristete Angebote" und "Ladenrabatte" anzeigen und so die Kunden auf subtile Weise zu verschiedenen Bereichen des Einkaufszentrums leiten und die Aufenthaltsdauer der Kunden in den Geschäften verlängern. Darüber hinaus haben die Privilegien, die man durch die Registrierung als Mitglied im THE TOP CLUB erhält, die Anwerbung neuer Mitglieder erleichtert und neue Einkaufsmöglichkeiten gefördert.

In den letzten Jahren hat Changsha IFS nach einem Durchbruch gesucht, der das Unternehmen durch eine einzigartige Vision von ähnlichen Unternehmen abhebt. Dieses personalisierte Einkaufserlebnis, das sich durch eine Mischung aus aufstrebenden Technologien und Business-Marketing auszeichnet, ist auch die langfristige Strategie von Changsha IFS, die auf dem zukünftigen Business-Ökosystem basiert und darauf abzielt, die Branche anzuführen, um ein größeres Publikum, einen größeren Zielmarkt und eine größere Gewinnzone zu erreichen.

Die zukünftige Beziehung zwischen Menschen, Waren und Einkaufszentren neu gestalten

Die Durchbrechung der "Dimensionsmauer" zwischen Science-Fiction und Realität ist das ewige Thema in der stetig wachsenden Phantasie. Aufbauend auf den Grundfunktionen der Filialnavigation und Informationsdarstellung hat iGO interaktive Spiele zur Schatzsuche integriert. Die Kunden fühlen sich, als wären sie in der Spielwelt. Durch das Erfassen von virtuellen Gegenständen in der Live-Aktion von Changsha IFS können sie zufällig Themengeschenke oder Händler-Coupons erhalten, was das Einkaufserlebnis deutlich spannender macht.

Durch interessante Interaktionen und die Motivation von Kunden und Freunden zum Erleben und Kommunizieren hat iGO wertvolle Einkaufsbedürfnisse geschaffen, die Verweildauer der Kunden verlängert und damit das Kundenaufkommen erhöht und mehr Einkaufsmöglichkeiten geschaffen. Angetrieben von führenden Unternehmen der Einzelhandelsbranche wie Changsha IFS wird die Beziehung zwischen Menschen, Waren und Einkaufszentren in Zukunft nicht mehr eine einfache Beziehung zwischen Verkaufen und Kaufen sein, sondern sich zu einer Beziehung mit vielfältigen Interaktionen und Komplementaritäten weiterentwickeln.

Nun ist der MR-Einkaufsnavigator erstmals Realität geworden, und die Blaupause des zukünftigen Lebens wird deutlich. Als erster 5G-fähiger kommerzieller Komplex in China wird Changsha IFS weiterhin den Weg der Umsetzung von Wissenschaft und Technologie erforschen, die Industriepartner anführen, um das Einkaufszentrum in einen sozialen Raum mit großer Vitalität, Menschlichkeit und einem Sinn für die Zukunft zu verwandeln, die digitale intelligente Innovation des kommerziellen Komplexes voranzutreiben und ein sich ständig weiterentwickelndes und reichhaltiges Erlebnis für Kunden zu schaffen.

