MyGroser erwartet beschleunigtes Wachstum im Online-Lebensmittelgeschäft und startet Finanzierungsrunde zur Expansion in Südostasien

- Dienst weist einen klaren Plan zur Profitabilität auf - basierend auf einem bewährten Technologie-Stack, durchgängigem Lieferkettenmanagement, eigener Liefersysteme und einem schnell wachsenden Kundenstamm - Vielfältige Managementteams bringen ein ausgewogenes Verhältnis an Gender-Mix, Erfahrung und Enthusiasmus mit, um ein traditionelles Geschäft für das digitale Zeitalter neu zu beleben - Verfügbarkeit des Dienstes während der malaysischen Covid-19-Reaktion beweist die Fähigkeit, Sicherheit, Hygiene und Bequemlichkeit zu gewährleisten und gleichzeitig täglich zu liefern

Der führende unabhängige Online-Lebensmitteldienst MYGROSER ( http://www.mygroser.com/ ) meldete heute die erfolgte Erweiterung seiner Lieferkapazitäten, um Verbraucher und Unternehmen in Malaysia im Zuge der Pandemiebekämpfung des Landes zu unterstützen. MyGroser bietet frische Lebensmittel, Frischwaren, Backwaren, Artikel des täglichen Bedarfs und Lebensmittel-Lieferdienste in Malaysias Lebensmittel- und Supermarktsektor im Wert von 20 Milliarden US-Dollar an. MyGroser ist während des gesamten Zeitraums der Bewegungskontrollverordnung (Movement Control Order, MCO) des Landes verfügbar geblieben und liefert täglich Lebensmittelbestellungen an Tausende von Verbrauchern, die einer nationalen Bewegungsbeschränkung unterliegen.

"Wir haben in der ersten Hälfte dieses Jahres einen Anstieg der lokalen Nachfrage nach Lebensmittellieferungen um über 1000 % erfahren und allein in den letzten zwei Monaten sind unser Umsatz und die Zahl der täglichen Lieferungen um das Zehnfache gestiegen. Zusätzlich beschleunigen wir unsere Expansionspläne, um der Nachfrage nach praktischen, frischen und erschwinglichen Produkten, Artikeln des täglichen Bedarfs und Lebensmitteln, die uns von unseren Verbraucher- und Geschäftskunden erreicht, besser gerecht zu werden", sagte Stephen P. Francis, CEO von MyGroser.

Um dieses Wachstum zu unterstützen, startet MyGroser seine erste öffentliche Finanzierungsrunde und unterstützt damit sein Ziel, innerhalb von 12 Monaten profitabel zu werden und kurz danach in andere Städte Malaysias zu expandieren. Diese Runde, die als "Rolling Close" durchgeführt wird, soll die eingehende Kundennachfrage unterstützen, die bereits durch strategische Partnerschaften für die nächsten 24 Monate gesichert ist. Der Dienst wird von einer breit gefächerten Gruppe von Führungskräften und Gründern geleitet, die den weltweit größten Marken in den Bereichen E-Commerce, Unterhaltung, Logistik, E-Hailing und Finanzen geholfen haben , ihre Präsenz, ihren Markt und ihre Rentabilität in Malaysia und in der gesamten Region aufzubauen.

MyGroser, das im September 2019 startete, verzeichnete ein exponentielles Wachstum aufgrund der Nachfrage der Verbraucher nach einer Lebensmittelmarke, die sich auf Bequemlichkeit, Frische und Wert konzentriert. Im Zuge der MCO gelang es MyGroser durch den effektiven Einsatz eines flexiblen, eigenen Technologie- und Cloud-Store-gestützten Premium-Lebensmittel-Servicemodells Technologieverbesserungen sowie eine Erhöhung der täglichen Lieferzeiten zu realisieren.

Abgesehen von der Bereitstellung des Dienstes und der erhöhten Anzahl an Lieferzeitfenstern für tägliche Lieferungen, hat sich MyGroser auch auf das Wachstum in den wichtigsten Städten des Landes vorbereitet. Dies erfolgte durch den strategischen Einsatz der eigenen Lieferfahrzeug-Flotte und Partner, durch vollzeitlich geschulte Kommissionier-, Verpackungs- und Zustellteams, durch Cloud-Geschäfte, die eine sich schnell bewegende Bestandsauswahl bereithalten, und durch die eigene Technologie von MyGroser, die es dem Unternehmen ermöglicht hat, mit dem derzeitigen schnellen Wachstum Schritt zu halten und sich daran anzupassen.

Auf maschinelles Lernen basierendes Lieferkettenmanagement, neue Produktangebote, eine erweiterte Auswahl an Lebensmittelprodukten und neue Mitgliederangebote stehen als nächstes auf der Liste der bevorstehenden Verbesserungen des Dienstes.

Diese Pläne sind Teil der Dreijahres-Zielsetzung von MyGroser, um eine regionale Abdeckung zu erreichen, während der Dienst das moderne Lebensmittelgeschäft auf eine bedarfsorientierte, hochwertige und erschwingliche Weise neu gestaltet. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Wachstums und der Nachfrage nach Online-Diensten wird das Unternehmen dadurch in der Lage sein, die bestehende Verbrauchernachfrage nach Online-Lebensmitteln in der Region im Wert von über 300 Milliarden US-Dollar jährlich besser zu befriedigen.

Ausgelegt auf profitables, zweckgerichtetes Wachstum

MyGroser ist vollständig digital, im Internet, auf iOS und Android verfügbar und wird von einem eigenen Technologie-Stack betrieben. Maßgeschneiderte, einzigartige Software, die schnell und einfach mit sicheren Zahlungssystemen verwendet werden kann, bildet die Grundlage für ein auf den Kunden fokussiertes System, das Verbraucher in Malaysia beim Online-Lebensmitteleinkauf schnell akzeptiert haben.

Integriert in MyGroser sind eigene Lösungen für Lagerbestand, Lagerhaltung, Kundenverwaltung und Routenplanung, die es dem Dienst ermöglichen, seine Angebote selbst zu verwalten. Dies hat entscheidend dazu beigetragen, dass der Dienst auch in der Zeit der Pandemie verfügbar bleibt, und wird auch im Zuge des Wachstums der Marke entscheidend sein.

MyGroser besitzt seine gesamte Lieferkette - Cloud-Stores mit Geschäften in Supermarktgröße, die von einem Team mit zusammen mehr als sechzig (60) Jahren Erfahrung in der Lebensmittelbranche geleitet werden. Das Unternehmen kauft direkt bei Tausenden von Marken, Lieferanten, Herstellern und Produzenten auf lokaler und regionaler Ebene ein und erfasst eine Auswahl von bereits über 12.000 Produkten zu wettbewerbsfähigen und täglich günstigen Preisen.

Die Lieferungen erfolgen über engagierte Vollzeit-Lieferteams, die sich auf den Umschlag von Lebensmitteln konzentrieren. Da die Lebensmittel-Lieferanten zudem darin geschult werden, ihre Arbeit auf einem höheren Sicherheits- und Hygieneniveau durchzuführen, ist der Lieferservice für die Verbraucher sicherer. Verpackungen sind umweltbewusst, u. a. durch die Verwendung wiederverwendbarer Beutel und Kisten bei den Lieferungen.

Informationen zu MyGroser

MyGroser ist Malaysias einziges unabhängiges, technologiegestütztes Online-Lebensmittelgeschäft seiner Art, das Verbrauchern und Unternehmen Lieferservice und Zugang zu einem wachsenden Angebot von 12.000 Artikeln in den Bereichen Frischwaren (Fleisch, Meeresfrüchte, Gemüse), Obst und Milchprodukte, Tiefkühlkost, Trockennahrung, Lebensmittel, Premiumprodukte und Kataloge mit Artikeln des täglichen Bedarfs bietet. MyGroser arbeitet direkt mit den besten Marken der Welt, die Sie bereits von Ihrem Supermarkt an der Ecke kennen, und mit lokalen Erzeugern zusammen, um Ihnen die Produkte, die Sie lieben, bequem über seine gesicherte Online-Umgebung zu liefern. Dank unserer hochmodernen Technologie können Sie Ihre Lebensmittellieferungen Wochen im Voraus planen und bei bestimmten Bestellungen sich über eine kostenlose Lieferung freuen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mygroser.com/ .

