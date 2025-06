Kanalservice Magazin

Fachkräftemangel in der Kanalbranche: Jobportal gibt unsichtbaren Helden eine Stimme

Gummersbach (ots)

Die Zahl maroder Abwasserkanäle in Deutschland steigt. Fachbetriebe für Rohr- und Kanaldienstleistungen sind vielerorts am Limit. Nicht wegen zu vieler Aufträge, sondern weil qualifiziertes Personal fehlt. Die Branche gilt als unsichtbar, die Arbeit als unattraktiv. Doch ein neues digitales Jobportal will das ändern: Unter kanalservice-magazin.de/jobs finden sich erstmals bundesweit gesammelte Stellenangebote für diesen hochspezialisierten Bereich der Daseinsvorsorge.

Hochrelevant, aber unterbesetzt

Abwassertechnik, Rohrsanierung oder Kanal-TV-Inspektion zählen zu den systemrelevanten Aufgaben der kommunalen und privaten Infrastruktur. Dennoch kämpfen viele Betriebe mit einem massiven Nachwuchsmangel. Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks fehlen bundesweit über 250.000 Fachkräfte, ein erheblicher Teil davon in technischen Gewerken wie der Kanal- und Rohrbranche.

"Es gibt kaum eine Branche, die so essenziell für unsere Gesundheit, unsere Umwelt und unsere Sicherheit ist und gleichzeitig so wenig gesellschaftliche Wertschätzung erfährt", sagt Erich Bese, Geschäftsführer des Kanalservice Magazins. "Mit unserem Portal wollen wir nicht nur offene Stellen besetzen, sondern die Wahrnehmung für diese Berufe grundlegend verändern."

Berufe mit Verantwortung - und Perspektive

Das neue Jobportal ist Teil des Kanalservice Magazins, einer digitalen Fachplattform für die Abwasserbranche. Neben Praxistipps, Techniktrends und Unternehmensporträts setzt das Redaktionsteam gezielt auf Aufklärung und Nachwuchsgewinnung. Denn viele Berufsbilder sind besser als ihr Ruf.

Gezielte Hilfe für Betriebe und Bewerber

Das Portal ist kostenlos für Bewerber nutzbar. Sie können gezielt nach Regionen oder Einsatzgebieten filtern, erhalten Einblicke in die Arbeitsrealität vor Ort und finden transparente Informationen zu den Betrieben. Alle gelisteten Arbeitgeber werden vom Redaktionsteam geprüft, um sicherzustellen, dass Bewerber nur mit seriösen und qualitätsorientierten Unternehmen in Kontakt kommen. So können Jobsuchende sicher sein, bei einem verantwortungsvollen und zukunftssicheren Arbeitgeber zu landen. Schon heute finden erste Fachkräfte ihren neuen Traumjob über das Portal.

Unternehmen wiederum profitieren gleich mehrfach: Sie erhalten Zugang zu qualifizierten Fachkräften und erreichen dank der Reichweite des Magazins exakt ihre Zielgruppe. Noch dazu übernimmt das Redaktionsteam des Magazins aktiv die Mitarbeitergewinnung und entlastet so die Betriebe im Recruiting-Prozess.

Noch steht das Stellenportal am Anfang, doch die Resonanz ist hoch, das Interesse in der Branche wächst stetig. Wir erwarten in den kommenden Monaten ein deutliches Wachstum bei Nutzerzahlen und Stellenangeboten und damit eine echte Bewegung in einem lange vernachlässigten Arbeitsmarkt.

"Wir vernetzen Auszubildende, Quereinsteiger und Berufserfahrene mit den Betrieben, die sie brauchen. Unser Ziel ist es, langfristig das Image dieser Arbeit zu heben. Ohne diese Menschen steht Deutschland still", so Erich Bese.