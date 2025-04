Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg

Jahresbericht 2024: Ein gutes Jahr mit exzellenten Aussichten

Bild-Infos

Download

2024 steht für die Überwindung der Krise und die Erholung des Luftverkehrs. Dies spiegelt sich auch bei den drei strategischen Geschäftsfeldern des EuroAirport wider: Die Passagier- und Frachtzahlen entsprechen nahezu jenen von 2019, und der auf Wartung und Umbau von Flugzeugen spezialisierte Geschäftsbereich „Industrie“ zeigt sich nach wie vor robust.

Per Ende 2024 wurden auf der Plattform 6500 Arbeitsplätze gezählt, davon 428 beim EuroAirport als Flughafenbetreibergesellschaft. Der EuroAirport verzeichnete zudem eine Rekordzahl an Auszubildenden. Der Flughafen bleibt damit einer der wichtigsten Arbeitgeber in der trinationalen Region. Die weitere Erholung des Verkehrs ermöglichte auch eine weitere Erhöhung der Investitionen in die Flughafeninfrastruktur (Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten).

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre des Jahresberichts 2024!

Kontakt:

EuroAirport

Manuela Witzig

Leiterin Kommunikation und Public Affairs

Postfach

CH-4030 Basel

+41 (0)61 325 35 45

Pikett (am Wochenende): +33 (0)6 32 63 37 87

media@euroairport.com

Flughafen Basel-Mulhouse | Postfach | CH-4030 Basel Aéroport Bâle-Mulhouse | BP 60120 | F-68304 Saint-Louis Cedex