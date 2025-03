Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg

Sommerflugplan 2025: Fünf neue Destinationen ab dem EuroAirport

Flüge zu hundert Destinationen mit über 30 Fluggesellschaften: Am 30. März 2025 tritt der Flugplan für die Sommersaison mit neuen Zielen und neuen Fluggesellschaften in Kraft.

Der EuroAirport ist der Flughafen im Dreiländereck mit zahlreichen Direktverbindungen nach Europa und in den Mittelmeerraum sowie Langstreckenverbindungen nach Dubai und Montréal. Im Sommerflugplan 2025 (gültig bis 25. Oktober 2025) werden rund hundert per Direktflug zu erreichende Destinationen ab dem EuroAirport angeboten. Das Angebot beinhaltet unter anderem Destinationen in Ägypten, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien, Kanada, Kroatien, Marokko, Norwegen, Spanien, Tunesien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Zypern.

Zahlreiche Umsteigmöglichkeiten über internationale Drehkreuze

Verschiedene Fluggesellschaften bieten attraktive Umsteigmöglichkeiten über ihre internationalen Drehkreuze an: Air France (Paris), Austrian Airlines (Wien), British Airways (London), flydubai (Dubai), KLM (Amsterdam), Lufthansa (Frankfurt und München), Norwegian (Oslo), Pegasus Airlines und Turkish Airlines (Istanbul) sowie Vueling (Barcelona).

Attraktive neue Destinationen

Ab dem EuroAirport werden während dieser Sommersaison verschiedene Flugziele neu im Angebot sein oder wiederaufgenommen werden, so die spanische Hafenstadt Bilbao mit easyJet (2x/Woche), die isländische Hauptstadt Reykjavik (2x/Woche), die italienische Küstenstadt Rimini (2x/Woche), die rumänische Stadt Sibiu (3x/Woche) sowie die griechische Insel Skiathos (2x/Woche).

Eine Steigerung der Frequenzen gibt es diesen Sommer auf verschiedenen Strecken wie Barcelona, Djerba (neu auch mit easyJet), Montreal, Krakau (neu auch mit Wizz Air) sowie Palma de Mallorca.

Der neue Flugplan ist auf der Internetseite des EuroAirport verfügbar. Flugziele, Fluggesellschaften und die Häufigkeit der Flugverbindungen werden dort regelmässig aktualisiert: Unsere Destinationen | EuroAirport

Wir bauen für Sie um

Im Rahmen der Verbesserung der Dienstleistungsqualität ist der EuroAirport daran, seine Gastronomie neu zu gestalten. Die erste Phase der Umbauarbeiten wurde bereits realisiert, bis zum vollständigen Abschluss der zweiten Umbauphase im ersten Halbjahr 2025 wird das Angebot durch mehrere provisorische Verkaufsstellen ergänzt. Die neuen Restaurationsbetriebe werden derzeit sukzessive eröffnet und wir freuen uns, die Passagiere schon bald mit einem rundum erneuerten und vielseitigen Gastronomieangebot begrüssen zu dürfen.

Lounges für alle

Bis vor Kurzem war die mehrfach ausgezeichnete Lounge am EuroAirport, welche von Swissport betrieben wird, fast ausschliesslich Geschäftsreisenden vorbehalten. Nach der umfassenden Neugestaltung im Jahr 2024 können neu alle Passagiere eine komfortable Zeit in den Sky Lounges geniessen – zu erschwinglichen Preisen. Eine Terrasse, ausgestattet mit Design-Gartenmöbeln, bietet einen Blick auf die Start- und Landebahnen.

