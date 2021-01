Cytiva

Cytiva liefert modulare Biologika-Fabrik an Lonza

Amersham, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire)

- Von der Standortauswahl im Biopark Guangzhou bis zur Übergabe inmitten der globalen Pandemie wurde der 17.000 Quadratmeter große Standort in weniger als zwei Jahren fertiggestellt - Von Lonzas erstem Produktionsstandort für Biologika in China aus wird der führende Gesundheitsdienstleister Fertigungslösungen und Dienstleistungen bereitstellen, die zur Deckung des wachsenden globalen Arzneimittelbedarfs erforderlich sind - Der Standort soll eine strategische Basis in China für Lonza werden, um im gesamten asiatisch-pazifischen Raum CDMO-Dienstleistungen anzubieten

Cytiva, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Biowissenschaften, hat eine weitere KUBio-Installation erfolgreich abgeschlossen, diesmal für den globalen Anbieter von Gesundheitslösungen Lonza im Biopark Guangzhou, China. Die modulare Bioproduktionsanlage mit hohem Durchsatz bietet Prozessentwicklungs- und Herstellungs-Lösungen für chinesische Unternehmen, die innovative Medikamente entwickeln, sowie für multinationale Unternehmen, die in China produzieren möchten.

Das 17.000 Quadratmeter große Gelände umfasst eine Laborfläche von 6.500 Quadratmeter und eine modulare KUBio-Einrichtung und ermöglicht die rasche Inbetriebnahme von Entwicklungsdiensten und Herstellung von Antikörpern, die dringend benötigt werden, um auf die Marktbedürfnisse nach Biologika, einschließlich monoklonaler Antikörper (MAbs) und anderer komplexer Proteine, in und für China und den Rest der Welt zu reagieren.

Das Wachstum des chinesischen Biologika-Sektors hat das globale Wachstum, insbesondere in den letzten Jahren, übertroffen. Schätzungen zufolge ist der Markt für Biologika in China von knapp 10 Mrd. USD im Jahr 2012 auf über 45 Mrd. USD im Jahr 2020 gestiegen.1

Stefan Stoffel, Chief Operating Officer von Lonza, erklärte: "Das Cytiva-Team zeigte große Flexibilität und Geschwindigkeit bei der Bereitstellung dieses bedeutenden Standorts. Mit der jetzt betriebsbereiten Einwegplattform KUBio und FlexFactory kann Lonza jetzt und in Zukunft auf die große Nachfrage nach innovativen Therapien in der aktuellen Umgebung reagieren."

Olivier Loeillot, Vice President von Cytiva, erklärte: "In einem schnell wachsenden Industriezweig mit steigendem Bedarf an monoklonalen Antikörpern (MAbs) und anderen wichtigen Biopharmazeutika zeigt diese Anlage die Stärke, modulare Fertigung mit Einwegtechnologien zu kombinieren. Gemeinsam beschleunigen KUBio und FlexFactory die Bereitstellung innovativer Therapeutika für Patienten."

Auf dem Gelände des Bioparks Guangzhou waren der Bau und die Lieferung von Baumaterial aufgrund der COVID-19-Pandemie manchmal von Sperr- und Reisebeschränkungen betroffen. Dennoch konnte das Gesamtprojekt innerhalb des geplanten Zeitraums abgeschlossen werden.

Es handelt sich um die erste Produktionsstätte für Biologika von Lonza in China. Lonza wird die modulare KUBio-Anlage von Cytiva mit Einwegausrüstung kombinieren, um die Fertigung gemäß den GMP-Richtlinien (Gute Herstellungspraxis) zu gewährleisten, nach denen bei den eigenen Plattformen und in der Entwicklung verfahren wird, auch bei der Entwicklung von Zelllinien und der Prozessentwicklung. Dank der Flexibilität im Design wird die Produktionsskalierung bei Bedarf optimiert.

Der Biopark Guangzhou ist auch die Heimat von Produktionsstätten für BeiGene und Akesobio, für die Cytiva ebenfalls Lösungen bereitgestellt hat. Cytiva hat weltweit 77 KUBio- und FlexFactory-Lösungen an Kunden ausgeliefert.

