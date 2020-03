OTRS Group

Die OTRS AG präsentiert Version 8 ihrer Service Management Suite OTRS

Oberursel, Deutschland (ots/PRNewswire)

Neue Benutzeroberfläche und zahlreiche Personalisierungsoptionen sorgen für einzigartige User Experience

Schnell, modern und sicher. Heute bringt die https://otrs.com/de/home/ , führender Anbieter von Lösungen zum Prozess- und Kommunikationsmanagement, mit https://otrs.com/de/otrs-8/ ihr neues Release auf den Markt. Bei der aktuellen Version der Service Management Suite stehen die individuellen Anwenderbedürfnisse im Mittelpunkt, so dass Prozesse und Arbeitsabläufe bei besserer User Experience noch effizienter werden.

Modernste Benutzeroberfläche, Personalisierung und Social Media Integration heben die User Experience auf ein neues Level

Laut einer https://corporate.otrs.com/de/studie-zum-thema-software-62-prozent-halten-personalisierung-fuer-sehr-wichtig/ hält die Mehrheit (62 Prozent) Personalisierung für sehr wichtig, was in https://otrs.com/de/otrs-8/ umgesetzt wurde. Mit der verfügbaren Einstellungsvielfalt ergeben sich mehr als 2500 Konfigurationsmöglichkeiten.

Alle OTRS 8 Features wie zum Beispiel Social Media Integration sind https://otrs.com/de/produkt-otrs/feature-liste/ zu finden.

Sicherheit hat höchste Priorität

OTRS 8 ist nach den Grundsätzen des Privacy and Security by Design entwickelt: Es beinhaltet eine durch Administratoren konfigurierbare Zwei-Faktor-Authentifizierung als Voreinstellung. Die durchgehende Verschlüsselung ist Standard in der Managed-Umgebung; https://otrs.com/de/otrs-8/ ermöglicht außerdem einen DSGVO-konformen Betrieb.

"Bei OTRS 8 stehen der Anwender und seine persönlichen Vorlieben im Mittelpunkt", sagt Christopher Kuhn, COO der OTRS AG. "In einer globalen https://corporate.otrs.com/de/studie-zum-thema-software-62-prozent-halten-personalisierung-fuer-sehr-wichtig/ geben 71 Prozent der Kundenservice-Mitarbeiter an, dass ihre Software noch nicht vollumfänglich ihrem Bedürfnis nach Personalisierung entspricht. Ich bin mir sicher, dass wir das mit OTRS 8 ändern: Mit über 2500 Konfigurationsmöglichkeiten bieten wir ein Höchstmaß an Individualisierung, um für jeden Mitarbeiter die passende Einstellung bieten zu können."

https://otrs.com/de/otrs-8/ gibt es ab sofort in 40 Sprachen und ist sowohl als gemanagte Cloud-Lösung OTRS als auch als OTRS On-Premise verfügbar.

Zudem kann für mobiles Arbeiten eine App für iOS, Android und iPadOS genutzt werden.

https://otrs.com/de/otrs-8/ bietet vordefinierte Service Prozesse gemäß ITIL® (IT Infrastructure Library). Die OTRS Software wurde mit dem Gütesiegel "SERVIEW CERTIFEDTOOL" für 13 ITIL-Prozesse ausgezeichnet.

Weitere Informationen zu OTRS 8 finden Sie https://otrs.com/de/otrs-8/

Über OTRS

Die OTRS AG ist der Hersteller und weltweit größte Dienstleister für die Service Management Suite OTRS , ausgezeichnet mit dem Gütesiegel SERVIEW CERTIFIED TOOL. Sie bietet Unternehmen aller Größen flexible Lösungen zum Prozess- und Kommunikationsmanagement. Zu ihren Kunden zählen unter anderem Lufthansa, Siemens und BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik). Weitere Informationen unter: http://www.otrs.com/

