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Nachhaltigkeitsleistung bestätigt: tesa erhält EcoVadis-Gold zum vierten Mal in Folge

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Norderstedt (ots)

Klare Fortschritte: Gesamtscore gestiegen, insbesondere im Bereich nachhaltige Beschaffung

Gesamtscore gestiegen, insbesondere im Bereich nachhaltige Beschaffung Lieferkette im Fokus: Supplier Green Energy Program senkt Scope-3-Emissionen messbar

Supplier Green Energy Program senkt Scope-3-Emissionen messbar Vergleichbar: Rating macht tesa-Nachhaltigkeitsleistung für Kunden weltweit messbar und auditierbar

tesa, internationaler Hersteller innovativer Klebebänder und selbstklebender Produktlösungen, ist erneut von EcoVadis für seine Nachhaltigkeitsleistungen ausgezeichnet worden. Die Bewertung erfolgte im August 2026 im Rahmen des aktuellen Bewertungszyklus. Mit 86 von 100 Punkten erhält tesa 2026 zum vierten Mal in Folge den Gold-Status und verbessert den Gesamtscore gegenüber dem Vorjahr um vier Punkte. Damitgehört tesa zu den Top 2 % aller weltweit bewerteten Unternehmen.

"Nachhaltigkeit ist längst kein Zusatzkriterium mehr, sondern ein Maßstab für Wettbewerbsfähigkeit. Die erneute EcoVadis-Auszeichnung bestätigt, dass wir bei tesa Fortschritt nicht nur an Produkten messen, sondern auch daran, wie verantwortungsvoll wir Wertschöpfung gestalten, von der eigenen Produktion bis in die Lieferkette. Wir verstehen Nachhaltigkeit als Katalysator für Innovation und haben sie fest in unserer Strategie verankert," erklärt Dr. Ingrid Sebald, Chief Technology Officer bei tesa.

Datenqualität und verantwortungsvolle Beschaffung

EcoVadis ist eine weltweit führende Plattform für Nachhaltigkeits- und CSR-Ratings. Sie bewertet Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung und macht Lieferketten dadurch transparenter und vergleichbarer. Grundlage der positiven Entwicklung von tesa sind eine verbesserte Datenqualität und ein stärkeres KPI-Reporting über alle Themenblöcke hinweg. Verbesserungen zeigen sich insbesondere in den Themenfeldern nachhaltige Beschaffung, Arbeits- und Menschenrechte sowie Ethik. Auch im Bereich Umwelt bestätigt tesa das bereits hohe Niveau des Vorjahres.

Positiv in die Bewertung eingeflossen sind die gestiegene Transparenz in der Lieferkette und die messbaren Auswirkungen des von tesa initiierten Supplier Green Energy Program auf Scope-3-Emissionen. Seit 2024 arbeitet tesa darin mit 20 strategischen Lieferanten daran, energiebedingte Emissionen in der vorgelagerten Lieferkette zu senken. Dazu gehören Energieeffizienzmaßnahmen sowie der Bezug und die Erzeugung erneuerbarer Energie. Erste Reduktionen wurden dadurch bereits erzielt.

Nachhaltigkeitsstrategie "we do": Kurs zur klimaneutralen Produktion

Die Goldmedaille bestätigt den Kurs der Nachhaltigkeitsstrategie "we do". Bis 2030 strebt tesa eine klimaneutrale Produktion an. Gegenüber dem Basisjahr 2018 hat das Unternehmen seine Scope 1 und 2 Co2-Emissionen in diesen Bereichen bereits um 50 Prozent reduziert. Das CDP-A-Rating, das tesa im Januar zum dritten Mal in Folge für sein Klimaschutz-Engagement erhalten hat, unterstreicht diese Fortschritte. Damit zeigt tesa, dass nachhaltiges Wachstum konkrete Maßnahmen, messbare Ergebnisse und langfristige Verantwortung miteinander verbindet.

Mehr dazu unter Resource Center.

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Über die tesa SE

Die tesa SE ist einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen (mehr als 7000 Produkte) für Industrie- und Gewerbekunden sowie Endverbraucher. Seit 2001 ist die tesa SE (4.917 Mitarbeiter) eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Beiersdorf AG (u. a. NIVEA, Eucerin, la prairie). Etwa drei Viertel des Umsatzes der tesa Gruppe (2018: 1.342,8 Mio. Euro) entfallen auf Anwendungen für unterschiedliche Industriebranchen wie Automobil und Elektronik (z. B. Smartphones, Tablet-PCs), Druck & Papier, Building Supply sowie Sicherheitskonzepte für einen effektiven Marken- und Produktschutz. Darüber hinaus entwickelt und produziert tesa als Partner der Pharmaindustrie auch arzneimittelhaltige Pflaster. Knapp ein Viertel des Umsatzes erwirtschaftet tesa mit Produkten für Endverbraucher und professionelle Handwerker. 300 Anwendungen erleichtern unter anderem die Arbeit in Haushalt und Büro.