Hotel Château Salavaux stösst zu Romantik® Hotels

Romantik® Hotels & Restaurants erweitert das Portfolio in der Schweiz um ein aussergewöhnliches Haus: das Romantik® Hotel Château Salavaux im Kanton Waadt.

Ein historisches Bijou bereichert ab sofort die auserlesene Kollektion der Romantik® Hotels & Restaurants: Das Romantik® Hotel Château Salavaux liegt unweit des Murtensees in Salavaux, eingebettet in die Weinberge des Vully. Das 1592 errichtete Château blickt auf eine lange Geschichte zurück: Es wurde einst von den Berner Patrizierfamilien von Wattenwyl und Bindnemmer bewohnt und diente im Laufe der Jahrhunderte als Wohnsitz, Gasthaus und Veranstaltungsort. Heute heissen die Gastgeber Neïla und Flavio Benedetto. Sie führen das Haus seit 2021 mit frischem Elan und viel Gespür für sein historisches Erbe und verwöhnen Gäste an diesem Rückzugsort mit Passion. Neben 17 individuell gestalteten Zimmern bietet das Château Salavaux ein Restaurant, dessen Küche ganz auf saisonale, von der Natur inspirierte Kreationen aus lokalen Produkten setzt. Ein beeindruckender Weinkeller mit privatem Essbereich sowie verschiedene flexibel nutzbare Räumlichkeiten schaffen einen aussergewöhnlichen Rahmen für Seminare und Feiern.

«Mit der Aufnahme des Romantik® Hotels Château Salavaux gewinnt die Kooperation ein Haus, das Kultur, Geschichte und kulinarische Erlebnisse auf moderne Weise harmonisch miteinander verbindet. Es zeigt, wie historische Substanz, stilvolles Ambiente und regionale Kulinarik unvergessliche Momente für unsere Gäste schaffen», freut sich Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender der Romantik® Hotels & Restaurants.

Die Marke Romantik®

Authentische Erlebnisse, herzliche Gastfreundschaft und echte Geschichte(n) prägen die knapp 200 Romantik® Hotels & Restaurants in elf Ländern Europas. Das Romantik® Portfolio umfasst fantastische Wellnesshäuser, Luxushotels von PEARLS by Romantik®, ausgesuchte Chalets, exklusive B&Bs, moderne Townhouses in pulsierenden Metropolen und elegante Suiten. Die Romantik® Gastgeber heissen Reisende in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Italien, Portugal, Norwegen Slowenien, Griechenland und Spanien willkommen. Dank Partnerschaften mit Teritoria in Frankreich, Secret Retreats in Asien und der Gondwana Collection in Namibia, bietet Romantik® Reisenden ein Premium Netzwerk aus über 500 exklusiven Adressen. Seit über 50 Jahren vereinen ausgezeichnete Kulinarik und gelebte Regionalität die persönlich geführten Häuser zu einer exklusiven Kollektion für höchste Ansprüche unter dem Dach einer starken Marke Romantik®.

