MORE Health startet Selbsteinschätzung für den Coronavirus COVID-19

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Am 24. März 2020 hat MORE Health, ein grenzübergreifendes Telemedizinunternehmen mit Sitz im Silicon Valley ein erstes Tool zur Selbsteinschätzung eingeführt, das unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2759209-1&h=4014844092&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2759209-1%26h%3D1958493567%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcovid19.morehealth.com%252F%26a%3Dcovid19.morehealth.com&a=covid19.morehealth.com in sechs Sprachen kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Die MORE-COVID-19-Selbsteinschätzung wurde von einem Team aus US-amerikanischen und internationalen Infektiologen entwickelt, zu denen auch Dr. Gary Schoolnik, ehemaliger Chief of Infectious Diseases des Stanford Hospital und Professor für Medizin an der Universität Stanford und Professor Wang Yan, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs für Infektionskrankheiten des First Hospital der Universität Peking gehörten. Dr. Schoolnik widmet sich bereits seit langem der Erforschung und Behandlung von Infektionskrankheiten in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt. Außerdem behandelt er in den Vereinigten Staaten aktuell Patienten, die an COVID-19 erkrankt sind. Professor Wang Yang spezialisiert sich seit mehr als 20 Jahren auf die Praxis von klinischen Infektionskrankheiten und hat direkte Erfahrung in der Behandlung von Patienten, die an COVID-19 erkrankt sind sowie in der Fernunterstützung von medizinischem Personal in Wuhan, Hubei bei schweren Infektionen mit COVID-19 hat.

Die Selbsteinschätzung kann die Anwender dabei unterstützen, zu entscheiden, ob sie sich zuhause erholen oder eine ausgewiesene Testeinrichtung aufsuchen sollten und kann die Anwender bei der Entscheidung, ob sie Notruf wählen oder ihren Hausarzt zu Rate ziehen sollten, unterstützen. Das Tool von MORE Health kann dabei helfen, die Angst und Panik bei der Mehrheit der Menschen zu reduzieren, für die keine Tests notwendig sind und kann auch in großer Zahl und gleichzeitig die Menschen überprüfen, die möglicherweise infiziert sind, wodurch die Belastung der Gesundheitssysteme gesenkt und schnell dazu beigetragen werden kann, Patienten mit hohem Risiko zu identifizieren.

Zur Erweiterung des Zugangs stellt MORE Health die Selbsteinschätzung den Anwendern und Krankenhäusern auf der ganzen Welt kostenfrei zur Verfügung, um sie dabei zu unterstützen, ihre eigenen individuellen hierarchischen Diagnose- und Behandlungssysteme einzurichten. Auf der Website gibt es keine Werbung und es werden keine personenbezogenen Daten abgefragt.

Informationen zu MORE Health

Schon lange vor dem Ausbruch des Virus unterstützte MORE Health chinesische Ärzte dadurch, dass es ihnen ermöglicht wurde, unsere Plattform zu nutzen, um Spitzenärzte der besten US-amerikanischen Krankenhäuser zu Rate zu ziehen. Im Laufe der Zeit hat MORE Health seine Plattform durch praktische Erfahrungen mit Fällen technologischen Verfeinerungen perfektioniert. MORE Health ist nun ein führender Anbieter im Bereich der grenzübergreifenden Telemedizin. Wir verfügen außerdem über starke Fähigkeiten in der KI-gestützten Diagnose und haben KI-Diagnoseprogramme für Lungenkrebspatienten entwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.morehealth.com oder kontaktieren Sie uns per E-Mail an hello@morehealth.com.

