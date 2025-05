Changan Automobile

ChangAn eröffnet erste internationale NEV-Produktionsstätte in Thailand und erweitert damit sein Exportmodell für die Industrie

ChangAn Automobile („ChangAn" oder „das Unternehmen"), ein intelligentes Technologieunternehmen für kohlenstoffarme Mobilität, hat seinen „Vast Ocean Plan" für die globale Expansion mit dem Start der Produktion in seiner ersten internationalen Produktionsstätte für New Energy Vehicles (NEV) in Rayong, Thailand, beschleunigt. Die Anlage markiert den Übergang vom Export von Produkten zum Export ganzer industrieller Ökosysteme. Das Werk in Rayong umfasst Fertigungssysteme, F&E-Prozesse und Standards für die Lieferkette und stellt ein umweltfreundliches, intelligentes und reproduzierbares Modell für nachhaltige globale Aktivitäten dar.

Zeitgleich mit der Eröffnung des Werks in Rayong feierte ChangAn die Markteinführung seines 28,59-millionsten Fahrzeugs, eines DEEPAL S05 mit Rechtslenkung, der auf die globalen Märkte zugeschnitten ist. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von ChangAn für seinen Vast Ocean Plan, der darauf abzielt, fünf große internationale Märkte – Südostasien, den Nahen Osten und Afrika, Mittel- und Südamerika, Europa und Eurasien – auf die gleiche strategische Ebene zu heben wie den chinesischen Heimatmarkt. Durch globale Skalierung mit intelligenter Fertigung und lokaler Zusammenarbeit beschleunigt ChangAn seine Umwandlung in eine Automobilmarke von Weltrang.

Das Werk in Rayong erstreckt sich über eine Fläche von rund 245 rai (392.000 Quadratmeter) und verfügt über fünf Werkstätten, darunter Schweißerei, Lackierung, allgemeine Montage, Motormontage und Batterie sowie Hilfsfunktionen wie Außeninspektion. Als umweltfreundliche, energieeffiziente Einrichtung zeichnet sie sich durch einen optimierten Betrieb mit Tageslicht, Photovoltaikanlagen und Grau-/Regenwasserrecycling aus, wodurch der Energieverbrauch pro Fahrzeug um rund 20 % gesenkt wird. Automatisierte Prozesse, anpassungsfähige Fördersysteme und fortschrittliche Montage- und Prüfverfahren sorgen für eine effiziente Produktion und eine Produktqualität, die den unterschiedlichen Marktanforderungen gerecht wird. Künftig werden in der Fabrik in Rayong die Marken CHANG-AN, DEEPAL und AVATR produziert, wobei sich die Jahreskapazität bis 2027 von 100.000 auf 200.000 Einheiten verdoppeln soll.

Der „Vast Ocean Plan" von ChangAn spiegelt die globalen Trends in der Branche wider, wobei die Fabrik in Rayong einen wichtigen Schritt für die internationale Tätigkeit des Unternehmens darstellt. Bislang hat ChangAn Markeneinführungen in Mexiko, Saudi-Arabien und Deutschland durchgeführt. Seit dem Start seiner Südostasien-Markeninitiative in Thailand im November 2023 hat das Unternehmen sieben neue Modelle auf den thailändischen Markt gebracht, darunter den DEEPAL S07, den E07 und den AVATR 11, von denen insgesamt mehr als 14.000 Stück verkauft wurden, womit das Unternehmen zu den vier führenden Anbietern auf dem thailändischen NEV-Markt gehört.

Das Werk von ChangAn in Rayong ist der Höhepunkt von 41 Jahren Erfahrung im Automobilbau. Durch die Verbindung dieses Erbes mit lokalen Aktivitäten hat die Einrichtung einen globalen Systemstandard für die Förderung internationaler Talente geschaffen. Dies bildet die Grundlage für die Replizierung der globalen Fabrikstandards von ChangAn und dient als Best-Practice-Modell für internationale Betriebe, das sich in vier Schlüsselbereichen widerspiegelt: Anwendung des schlanken Produktionssystems CPS von ChangAn, Betonung von Führung, Produktivität und Leistung. Die Integration von sieben operativen Systemen und sechs Kernprozessen bildet den Kern der Lean-Management-Strategie des Unternehmens und spiegelt sein Engagement für Spitzenleistungen wider. Durch die Nutzung des CAPDS-Systems stärkt das Werk den technischen Support und die technische Entwicklung in Südostasien. Der Schwerpunkt liegt auf neuen Energien, intelligenten Systemen, anpassungsfähigem Design und der Förderung der regionalen Produktinnovation. Rayong ist der erste internationale Standort von ChangAn, der auf der Grundlage von CA-PLS ein standardisiertes Produktionsmanagement eingeführt hat, das eine schnelle Produkteinführung ermöglicht. Die Anlage steht für eine innovative, widerstandsfähige Lieferkette mit zwei Kreisläufen, die China und Thailand verbindet.

„Dies ist ein großer Moment für ChangAn – ein riesiger Sprung vom Export von Autos zum Aufbau eines lokalen Ökosystems", sagte Zhu Huarong, Vorsitzender von ChangAn Automobile. „Trotz der großen Herausforderungen, die die Antiglobalisierung mit sich bringt, bleibt ChangAn dem Vast Ocean Plan verpflichtet. Im Geiste einer Win-Win-Kooperation werden wir einen größeren Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Thailands leisten und die globale Automobilindustrie voranbringen."

