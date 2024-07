sennder Technologies GmbH

sennder unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme des Europäischen Landtransportgeschäfts von C.H. Robinson - Gemeinsamer Umsatz von EUR 1,4 Mrd.

Bild-Infos

Download

Berlin, Deutschland | Eden Prairie, Minnesota, USA (ots)

sennder unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme des europäischen Landtransportgeschäfts (EST) von C.H. Robinson Worldwide, Inc., einem weltweit führenden Anbieter von Logistiklösungen mit einem Frachtvolumen von USD 22 Mrd.

Aus der Integration wird einer der größten Anbieter für LKW-Komplettladungen in Europa hervorgehen. Mit einem kombinierten Umsatz von EUR 1,4 Mrd. und einem erweiterten Team von 1.700 Mitarbeiter:innen wird sennder seine Präsenz im europäischen Markt stärken.

Mit der Transaktion treibt sennder seine Vision voran und erschließt erhebliches Wachstumspotenzial durch verbesserte digitale Fähigkeiten und Serviceangebote. EST-Kunden erhalten Zugang zu sennders digitaler Plattform sennOS, was die Leistungsqualität der Frachtführer erhöht und Leerfahrten reduziert.

sennder Technologies GmbH ("sennder"), Europas führende digitale Spedition im Straßengüterverkehr, gibt heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme des Europäischen Landtransportgeschäfts ("EST") von C.H. Robinson Worldwide, Inc., ("C.H. Robinson") bekannt. C.H. Robinson ist einer der weltweit größten Logistikanbieter mit einem Frachtvolumen von USD 22 Mrd. und 20 Millionen Transporten jährlich.

Nach Abschluss der Transaktion wird EST ein fester Bestandteil von sennder. Das kombinierte Netzwerk und die gemeinsame Technologie eröffnen erhebliches Wachstumspotenzial, steigern die Effizienz des europäischen Straßengüterverkehrs und beschleunigen die Dekarbonisierung.

Durch die geplante Akquisition von EST wird sennder zu einem der Top-5-Akteure für LKW-Komplettladungen in Europa. Mit einem gemeinsamen Umsatz von EUR 1,4 Mrd. einem verstärkten Team von 1.700 Mitarbeiter:innen und einer erweiterten Präsenz an über 20 Standorten nach Abschluss der Transaktion festigt sennder seine Position im Markt. Dieser Schritt stellt einen bedeutenden Fortschritt in sennders Mission dar, ein effizientes und nachhaltiges Straßengüterverkehrs-Netz in Europa aufzubauen, das für die Lieferung von Produkten und Waren, die die europäische Wirtschaft antreiben, unerlässlich ist.

David Nothacker, CEO von sennder, kommentiert: "Diese Akquisition ist ein entscheidender Meilenstein in unserer Strategie. C.H. Robinson und sennder teilen die Vision eines hocheffizienten und nachhaltigen Straßentransport-Netzes, das den globalen Handel beschleunigt. Das volle Potenzial von sennOS, unserem technologischen Kraftwerk, entfaltet sich durch den Zugang zu den umfangreichen Datenmengen, die wir durch diese Transaktion gewinnen. Dies wird unsere Effektivität weiter steigern."

Er ergänzt: "Wir schätzen C.H. Robinson und sein europäisches Team sehr. Durch den Zusammenschluss und den erweiterten Talentpool nach Abschluss der Transaktion können wir erheblich wachsen, unsere operativen Fähigkeiten verbessern und unsere Präsenz in Europa ausbauen. Dies führt zu einem dichteren Netzwerk und optimierten digitalen Lösungen, die Verladern, Frachtführern und der gesamten Branche zugutekommen. Wir heißen das EST-Team herzlich willkommen und freuen uns auf dieses neue Kapitel bei sennder."

David Bozemann, Präsident und CEO von C.H. Robinson, kommentiert: "Ich bin überzeugt, dass sennder ein hervorragendes Zuhause für das EST-Geschäft sein wird und den europäischen Kunden weiterhin erstklassigen Service bietet. Diese strategische Entscheidung wird unserer Organisation helfen, sich stärker zu fokussieren, und eröffnet dem EST-Team neue Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten. Um unseren Erfolg fortzusetzen, konzentrieren wir uns auf unsere Kernkompetenzen und stärken unsere Wettbewerbsvorteile weiter. Der europäische Markt bleibt für uns in den Bereichen Global Forwarding und Managed Services von großer Bedeutung, und wir werden weiterhin in die Region investieren. Diese Entscheidung wird den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens und unserer Mitarbeiter:innen fördern und den Mehrwert für unsere Kunden und Frachtführer erhöhen."

Als einer der führenden FTL-Anbieter in Europa ist EST eine ideale Ergänzung für sennder. Die 30-jährige Logistik-Expertise von C.H. Robinson wird mit der technologischen Exzellenz von sennder vereint. Durch die Transaktion werden mehr als 6.500 Verlader und über 15.000 Frachtführer Teil des sennder-Netzwerks. Beide Unternehmen arbeiten eng mit allen Partnern zusammen, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen und die hohen Standards beizubehalten, die die Mitarbeiter:innen und Kunden von sennder und C.H. Robinson gewohnt sind.

Die Akquisition ermöglicht sennder, das bestehende Serviceangebot weiter auszubauen und die Mission voranzutreiben, ein effizientes und nachhaltiges Straßentransportnetz in Europa zu schaffen. Durch die Integration von EST wird sennder seine Netzwerkdichte und Datenverarbeitung erheblich verbessern. Dies führt zu einem erweiterten Angebot für Verlader und Frachtführer einer effizienteren Netzwerkplanung, wettbewerbsfähigen Kapazitäten und einer breiteren Palette an Frachttransportmöglichkeiten über die sennder-eigene Plattform sennOS.

sennder hat die sennOS-Technologie speziell für den europäischen Straßentransportmarkt entwickelt. EST-Kunden erhalten damit Zugang zu einer hochentwickelten Logistikplattform in Europa. sennOS ermöglicht ein effizienteres Management von Ladungen, was die Integration von EST erheblich vereinfacht. Verlader können ihre Transporte digital steuern und profitieren von voller Kontrolle und Sichtbarkeit ihrer Lastwagentransporte sowie dem Zugang zum größten und nachhaltigsten digitalen Netzwerk von Frachtführern in Europa. Dies führt zu effizienterem Management von Ladungen, erhöhter operativer Transparenz und verbesserter Servicequalität. Frachtführer profitieren von höheren Nutzungsraten, weniger Leerfahrten, schnellen Zahlungen und technologischen Lösungen, die administrative Vorgänge verschlanken.

Der Abschluss der Transaktion hängt von der unternehmerischen Neustrukturierung des zu erwerbenden EST-Geschäftsbereichs, der vorgeschriebenen Anhörung der Arbeitnehmervertreter:innen und den erforderlichen Fusionskontrollverfahren ab. Der Abschluss wird für das vierte Quartal 2024 erwartet. Weitere Einzelheiten der Transaktion werden nicht offengelegt.

Über sennder

sennder ist eine führende digitale Straßenspedition in Europa, die Verladern Zugriff auf eine vernetzte Flotte von tausenden von Lkw bietet. In einer traditionellen Branche konzentriert sich sennder auf die Digitalisierung und Automatisierung sämtlicher Straßenlogistikprozesse. Mit einem über 1,000 Mitarbeiter:innen starken Team stellt sennder über 40,000 Lkw in Europa bereit, mit Zugang zu insgesamt über 120,000 Fahrzeugen. Durch den Einsatz der firmeneigenen Technologie baut sennder ein Ökosystem auf, das die Branche mit einem neuen Maß an Transparenz, Effizienz und Flexibilität sowie fortschrittlichen grünen Transportlösungen ins 21. Jahrhundert führt. sennder wird von führenden europäischen Investoren wie Baillie Gifford, Accel, HV Capital und Lakestar sowie von Branchenexperten wie Poste Italiane und Scania unterstützt, um Innovation und modernste Angebote zu gewährleisten.