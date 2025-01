Nasuni

EthosEnergy stärkt globale Ausfallsicherheit mit der Hybrid-Cloud-Lösung von Nasuni

Hurricane Recovery unterstreicht die kritische Rolle von Nasuni bei Business Continuity und Disaster Response

EthosEnergy, ein globaler, unabhängiger Dienstleister, der sich auf rotierende Anlagen für Kunden in den Bereichen Stromerzeugung, Energie, Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung konzentriert, hat seine Fähigkeiten in den Bereichen Datenverwaltung und Business Continuity mit der Nasuni File Data Platform erfolgreich verbessert. Die hybride Cloud-Speicherlösung ist Teil der Strategie von EthosEnergy für Skalierbarkeit, Sicherheit und Resilienz angesichts unvorhersehbarer Herausforderungen wie Naturkatastrophen.

Als weltweit tätiges Unternehmen benötigte EthosEnergy eine robuste Backup-Lösung, um Risiken zu reduzieren und mögliche Geschäftsunterbrechungen zu minimieren.

„Wir fragten uns, ob wir ein unveränderliches Offline-Backup haben. Unsere Antwort lautete nein, und uns wurde klar, dass dies unsere Geschäftskontinuität beeinträchtigen könnte", so ein Sprecher von EthosEnergy. „Wir haben recherchiert, und Nasuni wurde uns von anderen Unternehmen in unserer Branche wärmstens empfohlen. Wir haben uns dann an Nasuni gewandt, um uns mit sicherer, skalierbarer Dateispeicherung und zusätzlichem Ransomware-Schutz zu unterstützen. Wir können jetzt mit gutem Gewissen sagen, dass Nasuni uns dabei hilft, Geschwindigkeit und Qualität zu erreichen, wie sie in unserer Branche unverzichtbar sind."

Laut ITIC's 2024 Hourly Cost of Downtime Survey (Studie zu den Kosten von Ausfallzeiten pro Stunde) können die Ausfallkosten für die meisten Unternehmen ca. 300.000 US-Dollar pro Stunde erreichen; für 44 % der mittleren und großen Unternehmen können sie sogar bei über 1 Million US-Dollar pro Stunde liegen. Die Nasuni-Plattform bietet eine Cloud-native Alternative zu herkömmlichem Network-Attached Storage (NAS) und bietet mühelose Skalierbarkeit, integrierte Sicherheit und schnelle Leistung durch Partnerschaften mit wichtigen Objektspeicheranbietern wie Amazon S3, Azure Blob und Google Cloud. Die Funktionen zum Schutz vor Ransomware gewährleisten darüber hinaus Echtzeit-Erkennung, schnelle Schadensbegrenzung und rasche Wiederherstellung.

Nasuni spielte auch eine überraschend wichtige Rolle während der Hurrikans Helene und Milton, durch deren Folgen die EthosEnergy-Standorte in South Carolina und Florida sowie die lokalen Server für mehr als eine Woche ohne Strom waren. Die Sturmschäden waren beträchtlich, aber viele Mitarbeitende waren bereit, ihre Arbeit per Fernzugriff wieder aufzunehmen. Mit Nasuni war das Unternehmen schnell wieder einsatzbereit und konnte den Datenzugriff für wichtige Vorgänge wie den Monatsabschluss sicherstellen. EthosEnergy ist nun in der Lage, seine Daten unter allen Umständen wiederherzustellen und die Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitenden weltweit zu verbessern.

„Die Fähigkeit von EthosEnergy, Dateidaten in der Cloud zu konsolidieren, hat den Teams von EthosEnergy den sicheren Zugriff auf kritische Informationen von jedem Ort aus ermöglicht, was die Abläufe rationalisiert und die Konzentration auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Ergebnisse für die Kunden erhöht", sagte Jason DePardo, VP of Global Services & Support bei Nasuni. „Der Erfolg unterstreicht, wie eine hybride Cloud-Infrastruktur den Energiesektor revolutionieren kann – nicht nur in Bezug auf die Speicherung, sondern auch durch die Förderung von Ausfallsicherheit, Agilität und allgemeiner Produktivität."

Weiter Informationen über Nasunis Lösungen für die Energie-, Öl- und Gasindustrie finden Sie auf: www.nasuni.com/industries/hybrid-cloud-for-oil-gas/

Informationen zu Nasuni

Nasuni ist eine skalierbare Datenplattform für Unternehmen, die in einer KI-Welt mit einer Explosion unstrukturierter Daten konfrontiert sind.

Die Nasuni File Data Platform bietet mühelose Skalierbarkeit mit einem Hybrid-Cloud-Speicher, der einen sicheren Datenzugriff am Netzwerkrand ermöglicht und die Erwartungen moderner Unternehmen an die Bereitstellung von KI-gesteuerten Erkenntnissen unterstützt. Nasuni vereinfacht die Verwaltung von Dateidaten und verbessert gleichzeitig den Zugriff sowie die Leistung. Die erstklassige Dateiwiederherstellung schützt die Kundschaft vor einer Reihe Cyberbedrohungen und macht spezifische Backup- sowie Disaster-Recovery-Lösungen überflüssig. Dadurch werden die Infrastrukturkosten um bis zu 65 % gesenkt.

Unternehmen auf der ganzen Welt in den Bereichen Fertigung, Bauwesen, Energie, Konsumgüter und öffentlicher Sektor verlassen sich auf Nasuni. Der Hauptsitz von Nasuni befindet sich in Boston, US-Bundesstaat Massachusetts. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in über 70 Ländern an. Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.

