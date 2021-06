APA-Comm

Rüdiger Baumberger ist neuer PDLN-Präsident

Wien (ots)

APA-DeFacto-Contentchef an der Spitze des Verlags-Netzwerks PDLN – Internationale Vernetzung zur Lizenzierung von Medieninhalten

Das PDLN-Netzwerk hat mit Rüdiger Baumberger einen neuen Präsidenten. Baumberger (55) leitet als Prokurist den Bereich Content bei APA-DeFacto, dem größten Medien- und Fachdatenbank-Host und führenden Anbieter für Media-Intelligence-Dienstleistungen in Österreich. Der zuletzt als Vizepräsident im PDLN-Vorstand tätige Content-Experte folgt in seiner neuen Funktion Sandra Chastanet (CFC- Centre Français d’exploitation du droit de Copie) nach. Der PDLN-Vorstand wählte zudem Javier Diaz de Olarte (CEDRO - Centro Español de Derechos Reprográficos)zum Vizepräsidenten.

Baumberger bekleidet die Position des Präsidenten bereits zum zweiten Mal. Schon 2016 bis 2017 hielt er die Präsidentschaft der Vereinigung internationaler Verlage, deren Ziel es ist, den rechtssicheren internationalen Austausch von Medieninhalten für Medienbeobachtungsservices zu fördern.

Baumberger war maßgeblich an der Gründung von PDLN im Jahr 2008 beteiligt und ist seitdem Mitglied des Vorstandes. Der studierte Kulturanthropologe ist Absolvent eines MBA-Studiums an der Donau Universität Krems. Seine Karriere in der APA startete der gebürtige Oberösterreicher 1996 und war seither in verschiedensten Funktionen der Nachrichtenagentur-Gruppe tätig. „Ich freue mich darauf, in den kommenden zwei Jahren den erfolgreichen Weg von PDLN gemeinsam mit dem Vorstand zu gestalten, und ganz besonders, die so überaus erfolgreichen Foren zu internationalen Medienthemen wie etwa zur neuen Urheberrechtsrichtlinie weiter auszubauen“, skizzierte Baumberger sein Fokusthema als PDLN-Präsident.

Über PDLN

PDLN (Press Database and Licensing Network) wurde 2008 gegründet und ist eine Vereinigung von Organisationen, welche sich im Eigentum oder Naheverhältnis von Verlagen befinden und die Zeitungs-, Zeitschriften- und Websitematerial für Zwecke der Medienbeobachtung lizenzieren oder bereitstellen. Das PDLN-Netzwerk – bestehend aus 27 Mitgliedern aus 23 Ländern auf allen Kontinenten – hat den Auftrag, die Interessen von Herausgebern im Bereich elektronischer Medienbeobachtung zu schützen und zu fördern.

Das Ziel ist es, einfache und effiziente Marktlösungen für Anforderungen im Zusammenhang mit internationalem Zugriff auf qualitätsjournalistische Produkte zu entwickeln und zu unterstützen. PDLN bietet ein globales Netzwerk zum Austausch über Verfahren und Erfahrungen bei der Lizenzierung und Bereitstellung von Medieninhalten und schafft zudem Foren zur Vernetzung von Rechteinhabern, Medienbeobachtungsunternehmen und BenutzerInnen, um die Herausforderungen zur Verbesserung dieser Dienste zu lösen.

Web: www.pdln.info

