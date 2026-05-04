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Baugesuch für das Hotel beim Bahnhof Interlaken Ost eingereicht

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Interlaken, 4. Mai 2026 – Für das Hotelprojekt beim Bahnhof Interlaken Ost wurde nun das Baugesuch eingereicht. Das Projekt wird von der Berner Oberland-Bahnen AG (BOB) als Grundeigentümerin und der BAULINK AG als Projektentwicklerin vorangetrieben. Grundlage dafür bildet die rechtskräftige Überbauungsordnung, welche die Weiterentwicklung des Standorts ermöglicht.

Damit erreicht die Entwicklung des Areals am Bahnhof Interlaken Ost eine nächste Etappe. «Die planungsrechtlichen Grundlagen sind geklärt, das Baugesuch ist eingereicht – damit ist die Voraussetzung geschaffen, um das Projekt nun in die nächste Phase zu überführen», sagt Urs Hoffmann, CEO der BAULINK AG. Oliver Hammel, CEO der Jungfraubahnen, erklärt dazu: «Wir haben mit Interlaken Ost einen optimalen Standort mit direktem öV-Anschluss. Dieses Hotel wird auch einen wesentlichen Beitrag zur Standortattraktivität der gesamten Jungfrau Region leisten.»

200 Zimmer und ca. 400 Betten

Vorgesehen ist ein Hotel mit rund 200 Zimmern und etwa 400 Betten. Gleichzeitig werden bestehende Nutzungen am Standort weitergeführt und gezielt angepasst – unter anderem bleibt die Bike-and-Ride-Anlage erhalten und wird mit rund 200 Veloabstellplätzen neu organisiert. Das Park-and-Ride wird neu unterirdisch in der Einstellhalle mit direkter Anbindung an die Bahnhofunterführung platziert. Ein Angebot von Parkplätzen für Dauerparkierende wird es weiterhin geben.

Dazu, wer das Hotel künftig betreiben wird, können derzeit noch keine abschliessenden Angaben gemacht werden. Die Gespräche mit internationalen Betreibern befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium.

Über den Baustart wird zu einem späteren Zeitpunkt informiert.

Über die BAULINK AG

Die BAULINK AG ist eine schweizweit tätige Gesamtdienstleisterin im Bauwesen mit Standorten in Davos, Chur, Bern, Naters, Zürich und Ascona. Als Expertin in Planung und Bauleitung begleitet sie Bauprojekte von der Machbarkeitsstudie bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Der Fokus liegt auf Neubauten und Renovierungen von Wohn- und Geschäftsbauten sowie auf Hotelprojekten und Ferienresidenzen.

Über die Berner Oberland-Bahnen AG

Die Berner Oberland-Bahnen AG betreibt einerseits die Berner Oberland-Bahn. Sie erschliesst von Interlaken Ost aus die beiden Lütschinentäler nach Grindelwald und Lauterbrunnen. Andererseits betreibt die BOB AG die Schynige Platte-Bahn. Sie ist eine wichtige Akteurin im regionalen öffentlichen Verkehr. Als Grundeigentümerin engagiert sich das Unternehmen zudem in der Entwicklung und Aufwertung von Standorten entlang ihrer Infrastruktur.

Medienkontakt:

BAULINK AG Frau Andrea Rita Ottiger E-Mail: aro@baulink.ch Telefon: +41 79 742 40 10