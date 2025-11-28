PartnerFonds AG

Aktualisierte Version: PartnerFonds AG - TAUSCHANGEBOT FÜR BLUE CAP AKTIEN VERÖFFENTLICHT

München (ots)

Bitte beachten Sie die aktualisierte Version. Bitte die Version vom 27.11.25, 17.06 Uhr nicht verwenden.

Die PartnerFonds AG i.L. ("PartnerFonds") hat heute die Angebotsunterlage für das Angebot zum Aktienrücktausch veröffentlicht, mit dem die PartnerFonds ihren Aktionären anbietet, Aktien der PartnerFonds in Aktien an der Blue Cap AG ("Blue Cap") umzutauschen.

Die Angebotsunterlage und der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt sind neben weiteren Informationen auf der Internetseite der PartnerFonds (www.partnerfonds.ag) im Bereich "Investor Relations" veröffentlicht, die Angebotsunterlage ist zusätzlich auch im Bundesanzeiger abrufbar.

Der Wert der PartnerFonds und der Verkehrswert der Blue Cap wurden gutachterlich ermittelt. Dabei wird die Aktie der Blue Cap mit einem Verkehrswert von EUR 26,36 je Aktie bewertet, woraus sich ein Tauschverhältnis von 26,36 zu 1 ergibt - d.h., für jeweils 26,36 PartnerFonds-Aktien erhält ein Aktionär eine Blue Cap-Aktie. PartnerFonds-Aktionäre erhalten das Tauschangebot von ihren Depotbanken. Die Frist für die Annahme des Tauschangebots beginnt am 28. November 2025, 0:00 Uhr, und endet am 12. Dezember 2025, 24:00 Uhr.

Dr. von Kottwitz, Abwickler, kommentiert: "Mit dem Angebot des Aktientauschs bieten wir den Aktionärinnen und Aktionären der PartnerFonds die Möglichkeit, ihre PartnerFonds Aktien in handelbare Blue Cap Aktien zu tauschen, oder weiterhin an der Liquidation der PartnerFonds teilzuhaben. Für die Liquidation bedeutet diese komplexe Transaktion einen wichtigen Fortschritt. Gleichzeitig freut es mich, dass wir dadurch die Beteiligung der PartnerFonds an Blue Cap weiter kursschonend reduzieren können und die Aktionärsstruktur von Blue Cap verbreitert wird. "