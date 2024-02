Fürstentum Liechtenstein

Ausschreibung zur länderübergreifenden Kunstschau Heimspiel 2024 - jetzt Dossier einreichen

Vaduz (ots)

Heimspiel ist ein länderübergreifendes Wettbewerbs- und Ausstellungsformat und gibt alle drei Jahre Einblick in das aktuelle regionale Kunstschaffen. Bildende Künstlerinnen und Künstler aus dem Fürstentum Liechtenstein, aus Vorarlberg und den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, St. Gallen und Thurgau sind eingeladen, sich für die Teilnahme zu bewerben. Heimspiel findet vom 14. Dezember 2024 bis 2. Februar 2025 statt. An zwei Wochenenden gibt es zudem Offene Ateliers für alle teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler.

Alle drei Jahre präsentiert und vernetzt Heimspiel zeitgenössisches Kunstschaffen über die Ländergrenzen hinaus. Die nächste Ausgabe findet vom 14. Dezember 2024 bis 2. Februar 2025 im Kunsthaus Glarus, dem Kunstmuseum St. Gallen, der Kunst Halle Sankt Gallen, im Kunstraum Dornbirn und neu erstmals in der Webmaschinenhalle Werk2 in Arbon als Ausstellungsort des Kunstmuseums Thurgau statt. Die Institutionen sind für die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler zuständig und konzipieren ihre jeweilige Ausstellung basierend auf den eingegangenen Dossiers. Gemeinsame Vernissage ist am Freitag, 13. Dezember 2024, in St. Gallen.

Offene Ateliers als Chance für alle Teilnehmenden

Zusätzlich zu den fünf Ausstellungen sind alle an der Ausschreibung teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler eingeladen, bei den Offenen Ateliers mitzumachen. Dabei können sie Interessierten ihre Werke direkt zeigen und sich mit dem Publikum austauschen. Die Offenen Ateliers finden jeweils an den Wochenenden vom 28./29. Dezember 2024 sowie 11./12. Januar 2025 statt. Damit soll die Vielfalt des regionalen Kunstschaffens über die engere Auswahl hinaus gezeigt werden. Unabhängig von einer Zu- oder Absage für die Ausstellungen haben so alle Kunstschaffenden die Möglichkeit, an Heimspiel teilzunehmen.

Die Bewerbungsfrist läuft bis am 17. März 2024

Zur Ausschreibung zugelassen sind alle Künstlerinnen und Künstler mit Bezug zu Liechtenstein, Vorarlberg sowie zu den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, St. Gallen und Thurgau. Die vollständigen Teilnahmebedingungen sind auf www.heimspiel.tv zu finden. Die Bewerbungen können ab sofort bis spätestens Sonntag, 17. März 2024 ausschliesslich über die Website www.heimspiel.tv eingereicht werden.