Nidwaldner Kantonalbank

Medienmitteilung: Wiedereröffnung nach Umbau der Geschäftsstelle in Hergiswil

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Medienmitteilung, 16. Juni 2026

Wiedereröffnung nach Umbau der Geschäftsstelle in Hergiswil

Die Geschäftsstelle der Nidwaldner Kantonalbank (NKB) in Hergiswil erstrahlt nach achtmonatiger Umbauphase in neuem Glanz. Die NKB lädt die Bevölkerung herzlich zum Tag der offenen Tür ein .

Die Geschäftsstelle der Nidwaldner Kantonalbank (NKB) in Hergiswil öffnet nach achtmonatiger Umbauzeit am Mittwoch, 1. Juli 2026, wieder ihre Türen. Entstanden sind moderne, helle Räumlichkeiten mit einem persönlich betreuten Empfangsdesk, einer grosszügigen 24-Stunden-Selbstbedienungszone sowie diskreten Beratungszimmern. Die Bevölkerung ist am Dienstag, 30. Juni 2026 herzlich zum Tag der offenen Tür eingeladen.

Seit Anfang November 2025 wurde die Geschäftsstelle an der Seestrasse 25 umfassend modernisiert. Mit dem Umbau investiert die NKB gezielt in ein zeitgemässes Kundenerlebnis und verbindet persönliche Beratung mit modernen Self-Service-Angeboten. Herzstück der frisch gestalteten Geschäftsstelle ist der moderne Empfangsdesk. Bargeldtransaktionen können neu einfach und bequem an den modernen Selbstbedienungsgeräten erledigt werden.

«In unserer grosszügigen Selbstbedienungszone steht ein Ein- und Auszahler für Franken und Euro sowie ein Wechsler für Noten und Münzen zur Verfügung. Bargeld beziehen oder einzahlen ist damit rund um die Uhr möglich», sagt Annina Gisler, Leiterin der Geschäftsstelle Hergiswil.

Für persönliche Beratungsgespräche stehen stilvoll neugestaltete Sitzungszimmer zur Verfügung, die eine diskrete und angenehme Atmosphäre bieten. Auch die bestehende Schliessfachanlage bleibt ein wichtiges Angebot am Standort.

«Mit dem Umbau stärken wir unseren Standort in Hergiswil und schaffen eine Geschäftsstelle, die persönliche Nähe und moderne Bankdienstleistungen ideal verbindet», sagt Mario Schaub, Regionenleiter Nord der NKB. «Wir freuen uns sehr, unsere Kundinnen und Kunden in den neuen Räumlichkeiten beraten und begrüssen zu dürfen.»

Einladung zum Tag der offenen Tür

Zur Wiedereröffnung lädt die NKB die Bevölkerung am Dienstag, 30. Juni 2026, von 10.00 bis 20.00 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in die modernisierte Geschäftsstelle und können sich einen persönlichen Eindruck über die neuen Räumlichkeiten verschaffen. Das Team Hergiswil freut sich darauf, mit der Bevölkerung auf die Wiedereröffnung anzustossen und bei einem kleinen Apéro ins Gespräch zu kommen.

Bild v.l.n.r.: Durim Saljihi, Janick Tatschl, Flavio von Holzen, Annina Gisler, Dario Gander, Melisa Reci, Mario Schaub und Livio Sandi.

Im Falle von weiterführenden Fragen zur Medienmitteilung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Medienkontakt: Daniel Fuhrer Leiter Marketing & Kommunikation +41 41 619 22 60 daniel.fuhrer@nkb.ch Freundliche Grüsse Simon Zumbach