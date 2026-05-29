VCS Verkehrs-Club der Schweiz

Wettbewerb «walk to school» – für mehr Bewegung im Schulalltag

Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz motiviert Kindergarten- und Schulklassen mit einem Wettbewerb, den Schulweg selbstständig und sicher zu Fuss zurückzulegen: Die beliebte Kampagne «walk to school» geht nun in die nächste Runde. Die Anmeldung ist ab sofort möglich – und erstmals sind die zwei Aktionswochen im Lauf des Schuljahres frei wählbar.

«Ziel der Aktion ist es, Kindern das richtige Verhalten im Strassenverkehr näherzubringen und ihre Selbstständigkeit zu fördern», sagt Lea Kaufmann, VCS-Projektleiterin «walk to school». «Der Schulweg zu Fuss wird zum Lernraum für Kinder – für ihre Verkehrssicherheit, ihr Umweltbewusstsein und für das Miteinander.» Neu können Lehrpersonen die zwei Aktionswochen flexibel im Schuljahr planen. So lässt sich die Teilnahme einfacher und besser in den Schulalltag integrieren.

Auch die Eltern sind gefragt: Sie ermutigen und begleiten ihre Kinder – vor allem auf neuen oder längeren Wegen. Ihren Kindern zuliebe verzichten sie hingegen auf das Chauffieren im «Elterntaxi». Ohne diese Fahrdienste sind Schulwege interessanter und lehrreicher und insbesondere im Umfeld der Schulhäuser sicherer.

Jetzt anmelden und gewinnen

Im vergangenen Jahr beteiligten sich mehr als 15 500 Schülerinnen und Schüler aus 22 Kantonen am Wettbewerb «walk to school» – so viele wie noch nie zuvor. Lehrpersonen können ihre Klassen ab sofort für den Wettbewerb 2026/2027 anmelden.

Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:

Lea Kaufmann, Projektleiterin «walk to school», 031 328 58 95

Medienstelle VCS, 079 708 05 36, medien@verkehrsclub.ch

Weitere Informationen:

Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz engagiert sich für eine nachhaltige Verkehrspolitik und befürwortet ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen Verkehrsträger. Mit 85 000 Mitgliedern ist der VCS schweizweit der grösste Verkehrsverband, der sich für eine nachhaltige Mobilität einsetzt. Weitere Informationen: www.verkehrsclub.ch

VCS Verkehrs-Club der Schweiz | Aarbergergasse 61 | Postfach | 3001 Bern Medienstelle 079 708 05 36 | medien@verkehrsclub.ch