Nidwaldner Kantonalbank

Medienmitteilung: Mauro Eicher wird neues Mitglied der Geschäftsleitung bei der NKB

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Medienmitteilung, 26. Mai 2026

Mauro Eicher wird neues Mitglied der Geschäftsleitung bei der NKB

Der Bankrat der Nidwaldner Kantonalbank (NKB) hat Mauro Eicher zum Leiter des Bereichs Corporate Center und somit zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er übernimmt die Funktion von Nicole Lüthy, welche die Bank per Ende Juni 2026 verlässt. Der 55-jährige Innerschweizer tritt seine neue Stelle per 1. September 2026 an.

Mit Mauro Eicher gewinnt die NKB eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Operations, Vertriebssupport, Prozesse, Finanzen und strategische Projekte. Zuletzt war der diplomierte Bankfachmann als Leiter Operations bei der Luzerner Kantonalbank tätig. In dieser Funktion trug er die Gesamtverantwortung für das Back Office und verantwortete unter anderem die Kreditabwicklung, die Wertschriften- und Handelsabwicklung, das Service Center sowie den Zahlungsverkehr. Zudem leitete er bereichsübergreifende Projekte auf Gesamtbankebene und führte einen Bereich mit rund 90 Mitarbeitenden fachlich und personell.

Mauro Eicher verfügt über einen breiten akademischen und bankfachlichen Leistungsausweis. Er absolvierte einen MAS Corporate Finance an der Hochschule Luzern/FHZ und ein CAS in Banking Operations Management an der Hochschule St. Gallen sowie das CAS Leadership an der Hochschule Luzern.

«Mit Mauro Eicher konnten wir eine strategisch denkende und führungsstarke Persönlichkeit gewinnen, die über langjährige Erfahrung in zentralen Bankprozessen verfügt und sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend zur Nidwaldner Kantonalbank passt», sagt Daniel Bieri, Präsident des Bankrats der Nidwaldner Kantonalbank.

Mauro Eicher lebt mit seiner Familie in Luzern, ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. In seiner Freizeit widmet er sich dem Sport, dem Wandern, Reisen und Lesen. Er tritt seine neue Stelle in Stans am 1. September 2026 an und freut sich sehr auf seine neue Herausforderung: «Die Nidwaldner Kantonalbank steht für Kundennähe, Qualität und nachhaltige Entwicklung. Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrung einzubringen und gemeinsam mit den Mitarbeitenden die Zukunft der Bank aktiv mitzugestalten.»

Im Falle von weiterführenden Fragen zur Medienmitteilung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Medienkontakt: Daniel Fuhrer Leiter Marketing & Kommunikation +41 41 619 22 60 daniel.fuhrer@nkb.ch Freundliche Grüsse Simon Zumbach