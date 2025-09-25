Nidwaldner Kantonalbank

Medienmitteilung: Umbau der Geschäftsstelle Hergiswil – vorübergehende Schliessung ab 3. November 2025

Medienmitteilung, 25. September 2025

Die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) erneuert ihre Geschäftsstelle in Hergiswil umfassend. Ab Montag, 3. November 2025 bis voraussichtlich Ende Juni 2026 bleibt die Geschäftsstelle geschlossen. Nach der Sanierung erwartet die Kundinnen und Kunden ein modernes und komfortables Bankerlebnis mit neuen, hellen Räumlichkeiten.

«Wir halten auch im digitalen Zeitalter an unseren physischen Standorten fest und investieren mit dem Umbau weiter in die Zukunft. Damit schaffen wir ein zeitgemässes Umfeld, das optimal auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden ausgerichtet ist», erklärt Rico Weber, Leiter Privat- und Firmenkunden und Mitglied der Geschäftsleitung der NKB. Geplant sind ein persönlich betreuter Empfangsdesk, eine grosszügige 24-Stunden-Selbstbedienungszone sowie Beratungszimmer für individuelle und diskrete Gespräche.

Ab Montag, 3. November 2025 bis voraussichtlich Ende Juni 2026 bleibt die Geschäftsstelle Hergiswil geschlossen. Für die dadurch entstehenden Unannehmlichkeiten bitten wir um Verständnis. Während der Umbauzeit stehen unseren Kundinnen und Kunden verschiedene Ausweichmöglichkeiten offen. Für allgemeine Schaltergeschäfte können die Geschäftsstelle in Stansstad, der Hauptsitz in Stans oder die weiteren NKB Geschäftsstellen genutzt werden. Dort sind auch Einzahlungen in Noten und Münzen bequem und einfach möglich. Bei Fragen zu E-Banking, Mobile Banking App oder TWINT steht den Kundinnen und Kunden auch die Digital Banking Sprechstunde zur Verfügung.

Bargeldeinzahlungen in Schweizer Franken sowie Bargeldbezüge in Schweizer Franken und Euro sind weiterhin rund um die Uhr am Bancomaten ausserhalb der Geschäftsstelle Hergiswil möglich. Der Zugang zu den Schliessfächern ist auf Voranmeldung (unter 041 619 22 22) jeweils am Freitag von 14.00 bis 16.30 Uhr gewährleistet. Der Sicherheitsbriefkasten/Nachttresor kann auch während der Umbauphase uneingeschränkt genutzt werden. Beratungsgespräche führt das Team der Geschäftsstelle Hergiswil während dieser Zeit am Hauptsitz in Stans oder nach Vereinbarung bei den Kundinnen und Kunden vor Ort durch.

«Wir danken unseren Kundinnen und Kunden für ihr Verständnis und freuen uns darauf, sie ab Sommer 2026 in der neu gestalteten Geschäftsstelle willkommen zu heissen», so Rico Weber.

Geschäftsstelle Hergiswil ab 2026 unter neuer Leitung

Mit der Neugestaltung der Geschäftsstelle geht auch ein Führungswechsel einher: Per 1. Januar 2026 übernimmt Annina Gisler die Leitung der Geschäftsstelle Hergiswil. Sie folgt auf Mario Schaub, der die Geschäftsstelle seit 2018 erfolgreich geführt hat und seit 2023 zusätzlich die Region Nord mit den Standorten Hergiswil, Stansstad und Stans verantwortet.

«Mit Annina Gisler haben wir eine engagierte und bestens vernetzte Nachfolgerin aus den eigenen Reihen gefunden. Sie wird die Geschäftsstelle Hergiswil im neuen Erscheinungsbild prägen und weiterentwickeln», sagt Rico Weber.

Mario Schaub verlegt seinen offiziellen Arbeitsplatz an den Hauptsitz in Stans. Dort wird er sich künftig noch stärker auf die Weiterentwicklung der gesamten Region konzentrieren – insbesondere auf die Umsetzung von Projekten, die Gewinnung von Neukundinnen und Neukunden und die Förderung der Mitarbeitenden. Er bleibt weiterhin regelmässig in Hergiswil und Stansstad präsent, um den direkten Austausch mit den Teams sicherzustellen.

Im Falle von weiterführenden Fragen zur Medienmitteilung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Medienkontakt: Daniel Fuhrer Leiter Marketing & Kommunikation +41 41 619 22 60 daniel.fuhrer@nkb.ch Freundliche Grüsse Simon Zumbach