Sexuelle und reproduktive Rechte im digitalen Zeitalter: Herausforderungen meistern und Chancen ergreifen

30. April 2025 - 9.30-16.00 Uhr - Hotel Kreuz, Bern

Sehr geehrte Medienschaffende

Gerne laden wir Sie zu unserer diesjährigen Fachtagung "Sexuelle und reproduktive Rechte im digitalen Zeitalter: Herausforderungen meistern und Chancen ergreifen", am 30. April 2025 in Bern ein.

Künstliche Intelligenz und soziale Medien verändern grundlegend, wie Menschen weltweit auf Informationen und Gesundheitsdienste zugreifen – auch im Bereich sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte (SRHR). Doch digitale Innovationen sind nicht automatisch inklusiv. Im Gegenteil: Sie können bestehende Ungleichheiten verstärken, besonders für marginalisierte Gruppen im Globalen Süden.

Wie können digitale Technologien so gestaltet und eingesetzt werden, dass sie Gerechtigkeit fördern, statt gefährden? Und wo stehen wir in fünf Jahren – wenn KI-gestützte Entscheidungen noch stärker in Gesundheitskommunikation, Beratung und Zugang zu Gesundheitsversorgung eingreifen?

Diese und weitere Fragen stehen im Zentrum der SRHR-Fachtagung 2025 von Medicus Mundi Schweiz, die Akteur:innen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik und Praxis zusammenbringt.

Im Fokus stehen:

Diskriminierende Algorithmen, Desinformation und digitaler Ausschluss und wie sie den Zugang zu SRHR behindern.

Die Rolle von digitalen Plattformen: Verstärken soziale Medien Diskriminierung und Stigmatisierung oder können sie – durch Influencer:innen und Aufklärung – zur Verhaltensveränderung beitragen?

Chancen und Risiken: Wie müssen wir heute handeln, um digitale Technologien in fünf Jahren als Instrumente der Gerechtigkeit zu nutzen?

Inwieweit sind politische und ethische Leitlinien notwendig?

Programm , weitere Informationen und Anmeldung .

Medicus Mundi Schweiz, das Netzwerk Gesundheit für alle, ist ein gemeinnütziger Verein und ein Zusammenschluss von rund 50 in der internationalen Gesundheitszusammenarbeit tätigen schweizerischen Organisationen.

Konferenz-Ort:

Hotel Kreuz Bern

Zeughausgasse 41

3011 Bern

Version: Präsenzform

Sprachen: Englisch ohne Übersetzung

Programm

Unsere Angebote an Medienschaffende

An Teilnahme interessiert? Bitte melden Sie Ihre Teilnahme per E-mail an. Für Rückfragen oder spezielle Wünsche sind wir gerne für Sie da:

Telefon 061 383 18 12, 079 897 75 85

cweiss@medicusmundi.ch

Begegnungen und Interviews: Mit dabei sind unter anderem folgende Impulsgeber:innen, die unterschiedliche Perspektiven auf den digitalen Wandel im Bereich SRHR eröffnen:

Lea Maria Schäfer ( Clare&Me ) beleuchtet das Potenzial und die Herausforderungen beim Einsatz von KI-gestützten Anwendungen in der psychischen Gesundheitsversorgung.

beleuchtet das Potenzial und die Herausforderungen beim Einsatz von KI-gestützten Anwendungen in der psychischen Gesundheitsversorgung. Leah Bohle ( Swiss TPH ) stellt den Einsatz von KI-Chatbots in der Hebammenarbeit vor – mit Blick auf mögliche Chancen für Beratung und Aufklärung im Globalen Süden.

stellt den Einsatz von KI-Chatbots in der Hebammenarbeit vor – mit Blick auf mögliche Chancen für Beratung und Aufklärung im Globalen Süden. Léon Salin ( Salin Association) spricht über den gezielten Einsatz sozialer Medien für digitale Sichtbarkeit und Rechte als Trans-Aktivist.

spricht über den gezielten Einsatz sozialer Medien für digitale Sichtbarkeit und Rechte als Trans-Aktivist. Yigit Aydin ( European Sex Workers’ Rights Alliance) gibt Einblicke in digitale Strategien zur Stärkung und zum Schutz der Rechte von Sexarbeitenden im digitalen Raum.

Medienmappe: Wir senden Ihnen auf Wunsch vor der Konferenz einzelne Referate (Texte und Präsentationen) zu.

Wir würden uns freuen, Sie in Bern begrüssen zu dürfen!

Carine Weiss

Projektleiterin

cweiss@medicusmundi.ch

Mob: 079 897 75 85

