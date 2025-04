Nagarro

Nagarro verstärkt SAP CX-Angebot durch strategischen Geschäftstransfer von Notion Edge France

Paris und München (ots/PRNewswire)

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, gab heute den Geschäftstransfer von Notion Edge France bekannt. Notion Ende ist ein SAP Gold-Partner, der auf die SAP Customer Experience (CX)-Suite spezialisiert ist. Durch den strategischen Transfer erweitert Nagarro das CX-Angebot für Key Player aus Einzelhandel, Konsumgüter, Fertigung und weiteren Sektoren in Frankreich. Die Übernahme ermöglicht auch einen breiteren Zugang zum afrikanischen Markt und stärkt gleichzeitig die Marktposition von Nagarro in Europa.

Notion Edge France verfügt über Expertise in der Bereitstellung von durchgängigen, SAP-fähigen, innovativen Lösungen, die Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützen. Notion Edge hat erfolgreiche Projekte in ganz Europa, den USA und Afrika durchgeführt, insbesondere für Kunden aus Einzelhandel, Konsumgüter, B2B-Fertigung und digitalem Handel. Der Fokus liegt auf der Realisation integrierter Dienstleistungen von der Beratung und Implementierung bis hin zur Wartung und Lizenzierung. Die Transaktion stärkt Nagarros Zugang zu wichtigen Akteuren der Branche und ermöglicht es Kunden, von einem erweiterten Portfolio an maßgeschneiderten End-to-End-CX-Lösungen zu profitieren, die den höchsten Standards für hervorragende Leistungen entsprechen.

Amine Gaiji, CEO von Notion Edge, erklärt:

"Dieser Meilenstein markiert ein neues und aufregendes Kapitel für Notion Edge. Die Bündelung unserer Kräfte mit Nagarro bringt starke Synergien mit sich, indem wir unser Fachwissen aus SAP CX, BTP und FSM mit Nagarros SAP S/4HANA ERP Kompetenzen und der Innovationskraft aus Digital Engineering kombinieren. Diese gegenseitige Ergänzung ermöglicht es uns, ein Angebot zu liefern, das nicht nur stärker ist, sondern auch vollständig mit der Vision von SAP von einer integrierten Business Suite übereinstimmt, die End-to-End-Unternehmensprozesse abdeckt. Gemeinsam sind wir optimal aufgestellt, um unsere Kunden bei der Skalierung ihrer digitalen Transformation zu unterstützen, wobei Agilität, Innovation und Einfachheit im Mittelpunkt stehen."

Christian Haller, Managing Director von Nagarro Frankreich, fügt hinzu:

"Die Zusammenarbeit mit Notion Edge ermöglicht es uns, noch mehr auf Kundenbedürfnisse einzugehen und unsere Position nicht nur in Frankreich, sondern auch weltweit zu stärken. Durch die Integration der SAP Customer Experience können wir ein noch größeres Portfolio für unsere SAP-Kunden abdecken. Beide Teams freuen sich darauf, in noch größerem Umfang zusammenzuarbeiten und wir schätzen die Fähigkeiten und die Begeisterung des Notion Edge Teams. Bereits jetzt teilen wir unsere Pariser Büros und ich freue mich, nun auch unsere ‚CARING'-Werte und das Nagarro-Abenteuer teilen zu dürfen!"

Über Notion Edge France

Notion Edge (NE) France wurde 2017 von SAP-Alumni gegründet. NE ist ein SAP-Partner, der sich auf die Implementierung von SAP CX, FSM und BTP konzentriert und Kunden eine Reihe integrierter Dienstleistungen im Bereich der digitalen Transformation, SAP-Beratung und Implementierung anbietet.

Über Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, "fluidic", innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine "Fluidic Enterprise"-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende und ist in 39 Ländern vertreten. www.nagarro.com.

