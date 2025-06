Nidwaldner Kantonalbank

Medienmitteilung: Zufriedene Kundinnen und Kunden bei der Nidwaldner Kantonalbank

Medienmitteilung, 12. Juni 2025

Zufriedene Kundinnen und Kunden bei der Nidwaldner Kantonalbank

Die Kundinnen und Kunden der Nidwaldner Kantonalbank (NKB) sind sehr zufrieden mit ihrer Bank und empfehlen diese auch gerne weiter. Das zeigt die jüngste Kundenbefragung vom Frühjahr 2025. Als Zeichen der Wertschätzung für die Teilnahme an der Umfrage spendet die Nidwaldner Kanonalbank CHF 20'000 an zwei gemeinnützige Institutionen in der Region.

Hohe Zufriedenheit – hohe Empfehlungsbereitschaft

Bereits zum vierten Mal seit 2015 hat die NKB ihre Kundinnen und Kunden zur Zufriedenheit mit ihrer Bank befragt. Die Rückmeldungen sprechen eine deutliche Sprache: Die Werte sind erneut sehr hoch, sowohl bei der Gesamtzufriedenheit als auch bei der Weiterempfehlungsbereitschaft. «Wir legen grossen Wert auf die Meinung unserer Kundinnen und Kunden. Das Ergebnis der Befragung freut uns natürlich sehr, es bestätigt unseren eingeschlagenen Weg und unterstreicht einmal mehr das grosse Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden in uns und unsere Bank», sagt Heinrich Leuthard, Vorsitzender der Geschäftsleitung.

Die Kundennähe als zentraler Erfolgsfaktor

Die Ergebnisse unterstreichen den Kurs der Bank: Die persönliche Beziehung zu den Kundinnen und Kunden ist weiterhin Ursprung und Hauptgrund für die hohe Zufriedenheit. Je nach Kundensegment haben bis zu 90 Prozent der Befragten angegeben, mit ihren persönlichen Beraterinnen und Beratern sehr zufrieden zu sein. Die persönliche Beratung, das Engagement der Mitarbeitenden sowie die Nähe zur Kundschaft sind zentrale Faktoren für das Vertrauen in die NKB. «Die hohe Wertschätzung unserer persönlichen Beratung ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich. Unsere Mitarbeitenden setzen sich täglich mit viel Herzblut für unsere Kundinnen und Kunden ein – das wurde nun einmal mehr bestätigt», so Heinrich Leuthard.

Entwicklungspotenzial im Bereich Digitalisierung

Die Umfrage zeigt aber auch auf, wo die Erwartungen gestiegen sind – dies ist insbesondere im Bereich der digitalen Angebote der Fall. Vor allem jüngere Kundinnen und Kunden wünschen sich noch umfassendere Online-Angebote. Bereits zuvor geplante Projekte – wie etwa im Bereich Web- und Mobile-Banking – werden daher gezielt weiterverfolgt.

Engagement für die Region – CHF 20'000 für den guten Zweck

Die NKB hat im Rahmen der Umfrage versprochen, für jeden vollständig ausgefüllten Fragebogen einen Betrag von CHF 20 an eine gemeinnützige Institution zu spenden – dabei konnten die befragten Kundinnen und Kunden zwischen der Stiftung Weidli in Stans sowie Pro Natura Unterwalden wählen. Dank der regen Teilnahme kam eine Spendensumme von CHF 10'000 zusammen, welche die NKB aus Überzeugung verdoppelt hat. Mit grosser Freude darf die Bank beiden Institutionen je CHF 10'000 überweisen.

Pro Natura Unterwalden setzt die Spende unter anderem für Waldrandaufwertungen und zur Förderung des seltenen Alpenbocks im Naturschutzgebiet Obere Stöckmatt in Nidwalden ein – ein streng geschützter Käfer, dessen Lebensraum in unseren intensiv genutzten Wäldern immer seltener wird.

Im Falle von weiterführenden Fragen zur Medienmitteilung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Medienkontakt: Daniel Fuhrer Leiter Marketing & Kommunikation +41 41 619 22 60 daniel.fuhrer@nkb.ch