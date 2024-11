Nidwaldner Kantonalbank

Medienmitteilung: Mehr Zeit für persönliche Beratungen

Medienmitteilung, 5. November 2024

Mehr Zeit für persönliche Beratungen

Per 1. Januar 2025 passt die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) die Schalteröffnungszeiten in ihren Geschäftsstellen (ausgenommen Länderpark) an. Persönliche Beratungstermine sind weiterhin flexibel von 07.00 Uhr morgens bis 19.00 Uhr abends möglich. Die NKB will die individuelle und persönliche Betreuung ihrer Kundinnen und Kunden weiter stärken und noch gezielter auf deren Bedürfnisse eingehen.

«Unsere Kundinnen und Kunden stehen im Zentrum unseres Handelns. Mit der Anpassung der Schalteröffnungszeiten schaffen wir zusätzliche Kapazitäten für persönliche Beratungstermine. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass wir uns noch mehr Zeit für umfassende Beratungsgespräche nehmen können», erklärt Nicole Lüthy, Leiterin Private Kunden und Mitglied der Geschäftsleitung. «Wir bauen die Qualität unserer Beratungsleistungen weiter aus, damit unsere Kundinnen und Kunden die bestmögliche Unterstützung für ihre finanziellen Anliegen erhalten. Insbesondere bei längeren Beratungsgesprächen am Schalter konnte die gewünschte Diskretion nicht immer vollständig gewährleistet werden.»

Die Nähe und der persönliche Kontakt sind der NKB sehr wichtig. Daher hält die Bank bewusst an allen Standorten fest. Die neuen Schalteröffnungszeiten in den NKB Geschäftsstellen in Stans, Stansstad, Hergiswil, Wolfenschiessen, Buochs/Ennetbürgen und Beckenried sind wie folgt:

Hauptsitz Stans

Bis 31.12.2024

Montag bis Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr / 14.00 – 17.00 Uhr

Ab 01.01.2025

Montag bis Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr / 14.00 – 16.30 Uhr

Geschäftsstellen Stansstad, Hergiswil, Wolfenschiessen, Buochs/Ennetbürgen und Beckenried

Bis 31.12.2024

Montag bis Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr / 14.00 – 17.00 Uhr

Ab 01.01.2025

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr / 14.00 – 16.30 Uhr

Mittwochmorgen: geschlossen / Mittwochnachmittag: 14.00 – 16.30 Uhr

Die Geschäftsstelle im Länderpark behält unverändert die bisherigen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09.00 bis 12.00 Uhr und samstags von 08.00 bis 12.00 Uhr.

Mehr Flexibilität für persönliche Beratung

Mit der Fokussierung auf die persönliche Beratung möchte die NKB sicherstellen, dass ausreichend Zeit für umfassende und individuell zugeschnittene Gespräche zur Verfügung steht. «Wir haben mehr Zeit für unsere Kundinnen und Kunden», unterstreicht Nicole Lüthy. «Ob es um eine umfassende Finanzplanung, eine Immobilienfinanzierung oder um Fragen zu unseren digitalen Dienstleistungen geht – unsere Beraterinnen und Berater stehen von 07.00 Uhr morgens bis 19.00 Uhr abends gerne zur Verfügung.»

Rückgang bei Schaltertransaktionen, steigende Nachfrage nach digitalen Services

Analysen der NKB zeigen, dass die Anzahl der Schaltertransaktionen rückläufig ist, während digitale Transaktionen kontinuierlich zunehmen. Gleichzeitig können viele Services wie Bargeldtransaktionen bequem an den rund um die Uhr verfügbaren Selbstbedienungsgeräten erledigt werden. Diese sind in den Geschäftsstellen Stans, Stansstad, Buochs/Ennetbürgen, Beckenried und im Länderpark bereits jetzt verfügbar. Auch Hergiswil und Wolfenschiessen werden bald mit 24-Stunden-Selbstbedienungszonen ausgestattet.

Digital Banking Sprechstunde

Zusätzlich hat die NKB kürzlich die Digital Banking Sprechstunde eingeführt. Hier haben Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Termine zu Themen wie E-Banking, Mobile Banking App oder TWINT zu buchen und sich individuell beraten zu lassen. Auch diese Termine sind flexibel von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr möglich.

Im Falle von weiterführenden Fragen zur Medienmitteilung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Medienkontakt: Daniel Fuhrer Leiter Marketing & Kommunikation +41 41 619 22 60 daniel.fuhrer@nkb.ch Freundliche Grüsse Simon Zumbach