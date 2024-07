Securden, Inc.

Securden wird im GigaOm Radar Report for Enterprise Password Management als Market Leader anerkannt

Wilmington, Del., 4.Juli 2024 (ots/PRNewswire)

Securden hat sich mit innovativen Funktionen, schnellen Marktfortschritten und beständigem Kundennutzen zum Marktführer und Outperformer entwickelt.

Securden, Inc., ein führender Anbieter von Lösungen für privilegierten Zugang und Identitätssicherheit, gab heute bekannt, dass es im GigaOm Radar Report for Enterprise Password Management als Leader und Outperformer anerkannt wurde.

GigaOm bewertet rigoros Anbieter in verschiedenen Lösungssegmenten und erstellt Radar-Berichte mit wertvollen Erkenntnissen, um Entscheidungsträger in Unternehmen bei der Bewertung und Investition in Lösungen zu unterstützen.

Der GigaOm Radar 2024 zum Thema Enterprise Password Management untersuchte 13 Enterprise Password Management Lösungen. „Securden ist im Innovationsquadranten positioniert. Das Unternehmen bietet eine leistungsstarke Lösung, und sein Ansatz besteht darin, seine Kunden auf eine Reise zu einem umfassenderen PAM mitzunehmen, wobei die Passwortverwaltung nur ein Schwerpunktbereich ist. Es hat bei allen von uns bewerteten Entscheidungskriterien gut abgeschnitten und ist damit führend. Die Umsetzung der neuen Funktionen und die Geschwindigkeit des Fortschritts auf dem Markt stufen das Unternehmen als Outperformer ein", heißt es im Bericht.

Securden hat bei den wichtigsten Bewertungskriterien, darunter Plattformsicherheit, Sicherheitsaudits, PAM-Funktionen, einfache Verwaltung, Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit, Bestnoten erhalten.

„Wir sind stolz darauf, von GigaOm Radar als Market Leader im Bereich Enterprise Password Management anerkannt zu werden", sagt Bala Venkatramani, CEO von Securden, Inc. „Der Schutz verschiedener Identitäten, die von Menschen und Maschinen genutzt werden, hat für IT-Teams höchste Priorität. Unsere Plattform bietet eine umfassende Sicherheitslösung für privilegierte Identitäten, die von KMUs und Unternehmen auf der ganzen Welt schnell angenommen wird. Mit Innovation als Kernstück sind wir bestrebt, einfache und erschwingliche Lösungen für die Cybersicherheit anzubieten. Diese Anerkennung bestätigt unsere starke Marktpräsenz und unseren Fokus auf die Bereitstellung leistungsstarker Funktionen zur Stärkung der Sicherheitslage unserer Kunden."

Securden bietet robusten Schutz für den Tresorraum mit Kontrollmechanismen wie Zugriffssicherung, widerstandsfähige Bereitstellung und starke Datensicherungskonzepte. Es bietet Einblicke in die Verwendung von Passwörtern, identifiziert schlechte Praktiken, weist auf die Nichteinhaltung von Passwortstandards hin, gibt Warnungen über kompromittierte Passwörter aus und vieles mehr. Diese Maßnahmen tragen erheblich dazu bei, passwortbezogene Risiken zu verringern.

Serie von Anerkennungen

EMA Research, ein führendes Branchenanalystenunternehmen, hat vor kurzem einen Impact Brief veröffentlicht, in dem die Securden Unified PAM MSP-Plattform als bahnbrechende Entwicklung im Bereich Privileged Access Management für MSPs gewürdigt wird. „Securden macht den Einsatz unterschiedlicher PAM-Lösungen überflüssig und bietet umfassende Funktionen in einem einzigen Paket. Dadurch können MSPs ihren Kunden robuste, skalierbare und sichere PAM-Dienste mit beispielloser Effizienz und Zuversicht anbieten", heißt es in der Mitteilung.

Information zu Securden

Securden bietet führende Lösungen für Privileged Access Governance und Identitätssicherheit, die auf einzigartige Weise wichtige Sicherheitsprinzipien kombinieren, um Cyberangriffe, die Verbreitung von Malware und die Ausnutzung von Insidern zu verhindern. Mit Produkten, die auf Sicherheit und Skalierbarkeit ausgelegt sind ( Password Vault for Enterprises, Unified PAM, Endpoint Privilege Manager und Unified PAM MSP), genießt Securden das Vertrauen von Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter große Finanzinstitute, Regierungsbehörden, Organisationen des Gesundheitswesens, Bildungseinrichtungen, IT-Dienstleister, MSPs und Fertigungsunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.securden.com.

