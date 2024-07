Medienmitteilung: NKB präsentiert erfreuliches Halbjahresergebnis

Nidwaldner Kantonalbank

Medienmitteilung, 18. Juli 2024

NKB präsentiert erfreuliches Halbjahresergebnis

Im ersten Halbjahr 2024 erzielt die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) einen Reingewinn von CHF 7,8 Mio. (+ 13,2 %). Das positive Resultat ist insbesondere auf das solid wachsende Finanzierungsgeschäft, eine Steigerung im Anlagebereich sowie ein weiterhin effizientes Kostenmanagement zurückzuführen.

Mit einem Geschäftserfolg von CHF 22,9 Mio. kann die NKB ein erfolgreiches Halbjahresergebnis 2024 präsentieren. Das positive Resultat setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen. Einer der Gründe ist das solide Finanzierungsgeschäft, welches ausgebaut werden konnte. Dank strategischem Fokus konnte die Bank auch im Anlagegeschäft, wie schon in der zweiten Jahreshälfte 2023, weiter wachsen. Investitionen in zukunftsgerichtete Projekte im Rahmen der Strategie 2022 – 2026 führten zu höheren Abschreibungen und einem höheren Geschäftsaufwand. Die Bank setzt aber weiterhin auf ein konsequentes und effizientes Kostenmanagement. «Das erzielte Wachstum im direkten Kundengeschäft sowie im Anlagebereich ist sehr erfreulich und zeigt, dass uns unsere Kundinnen und Kunden nach wie vor grosses Vertrauen schenken», bilanziert Heinrich Leuthard, Vorsitzender der Geschäftsleitung der NKB.

Solides Finanzierungsgeschäft

Der NKB ist es gelungen, in ihrem Kerngeschäft weiter zu wachsen. Die Kundenausleihungen konnten in der ersten Jahreshälfte um CHF 159,7 Mio.

(+ 3,3 %) gesteigert werden und belaufen sich neu auf CHF 5'011,6 Mio. Heinrich Leuthard dazu: «Dass wir das Ausleihungsvolumen trotz der anhaltend hohen Immobilienpreise im Kanton Nidwalden steigern konnten, unterstreicht unsere ausgewiesene Fach- und Beratungskompetenz.»

Wertschriften- und Depotvolumen weiter ausgebaut

Im Wertschriften- und Anlagegeschäft knüpfte die Bank an die erfolgreiche zweite Jahreshälfte 2023 an. Das Wertschriften- und Depotvolumen konnte in der ersten Jahreshälfte 2024 weiter gesteigert werden, was in einem Zufluss von Nettoneugeld im Umfang von CHF 82,2 Mio. resultierte. Kassenobligationen

(+ CHF 23,4 Mio.) erfreuten sich erneut einer regen Nachfrage.

Reingewinn steigt um 13,2 %

Nach Bildung von Reserven für allgemeine Bankrisiken resultiert ein Reingewinn von CHF 7,8 Mio. (+ 13,2 %). Das Eigenkapital beläuft sich nach der Gewinnverwendung neu auf CHF 540,7 Mio. (CHF 525,5 Mio. per 31. Dezember 2023). Der Jahresausblick bleibt weiterhin positiv, wobei die globalen Risiken nicht zu unterschätzen sind.

Halbzeit bei der Strategie 2022 – 2026

Im Sommer 2022 lancierte die NKB ihre Strategie «Uisblick» für die Periode 2022 – 2026. Konkret fokussiert sich die Bank auf fünf strategische Initiativen: Schärfung des Produkt- und Dienstleistungsangebots, Ausbau der digitalen Kanäle, Aufbau eines Vertriebs- und Kanalmanagements sowie eines Ökosystems für Ärzte, Zahnärzte und Veterinäre und die Modernisierung der Geschäftsstellen. Nach der Hälfte der Strategieperiode zieht Heinrich Leuthard ein positives Zwischenfazit: «Wir sind sehr zufrieden mit der Umsetzung der Strategie. Im Rahmen sämtlicher fünf Initiativen konnten schon diverse Meilensteine erreicht werden.» So hat das Vertriebs- und Kanalmanagement seine Tätigkeit bereits aufgenommen und mit der Geschäftsstelle Beckenried wurde Ende 2023 ein weiterer Standort modernisiert. Weiter führte die Bank per 1. Januar 2024 das neue Produkt- und Dienstleistungsangebot ein. Auch im Bereich der digitalen Kanäle ging es vorwärts: Seit Frühling 2024 ist beispielsweise die neue NKB Mobile Banking App verfügbar, weitere Projekte im Bereich der Digitalisierung sind in Arbeit. Und kürzlich hat die NKB mit MEDVIA auch ihr neues Ökosystem für Ärzte, Zahnärzte und Veterinäre lanciert.

NKB lanciert Ökosystem MEDVIA

Mit über 30 Jahren Expertise aus der Beratung und Betreuung von Ärztinnen und Ärzten ist die NKB präferierte Bankpartnerin für Ärzte, Zahnärzte und Veterinäre in der ganzen Deutschschweiz. Diesem Erfolgsmodell verleiht die Bank mit der Lancierung des Ökosystems MEDVIA zusätzliches Gewicht. MEDVIA ist ein Netzwerk von Partnerinnen und Partnern, die sich in ihrem Dienstleistungsangebot ergänzen und sich gemeinsam zum Ziel gesetzt haben, medizinische Fachpersonen in finanz- und betriebswirtschaftlichen Fragen zu entlasten. Die speziell zugeschnittenen Angebote sind auf www.medvia.ch gebündelt.

Oliver Durrer neu im Bankrat der NKB

Infolge der Demission von Bankrat Iwan Scherer per 30. Juni 2024 hat der Regierungsrat des Kantons Nidwalden in seiner Funktion als Wahlgremium des Bankrats Oliver Durrer als dessen Nachfolger gewählt. Er hat sein Amt offiziell per 1. Juli 2024 angetreten. Die Nidwaldner Kantonalbank bedankt sich an dieser Stelle bei Iwan Scherer für sein langjähriges und erfolgreiches Engagement.

Stefan Portmann neues Mitglied der Geschäftsleitung

Der Bankrat der Nidwaldner Kantonalbank hat Stefan Portmann zum Leiter des neu geschaffenen Bereichs Marktleistungen und somit zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Der 43-jährige Innerschweizer tritt seine neue Stelle per 1. Oktober 2024 an.

Neue Aufbauorganisation per 1. Januar 2025

Per 1. Januar 2025 tritt bei der NKB eine neue Aufbauorganisation in Kraft. Damit schafft die Bank die Voraussetzungen, um aktuelle und zukünftige Herausforderungen noch gezielter angehen zu können. Die Geschäftsleitungsebene wird neu in die vier Bereiche Banksteuerung, Privat- & Firmenkunden, Marktleistungen und Corporate Center gegliedert. Heinrich Leuthard (wie bisher Banksteuerung), Rico Weber (neu Privat- & Firmenkunden) und Nicole Lüthy (neu Corporate Center) werden weiterhin in der Geschäftsleitung vertreten sein. Andreas Mattle wird seine Aufgabe als Leiter Logistik & Services bis Ende 2024 ausüben und die NKB bis zu seiner Pensionierung im Mai 2025 in einer Expertenrolle im Projektbereich unterstützen. Stefan Portmann ist ab 1. Januar 2025 offiziell für den neuen Bereich Marktleistungen zuständig.

